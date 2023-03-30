草莓農藥超標 好市多暫停供應、85度C換供應商

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台北市衛生局30日公布最新生鮮蔬果殘留農藥抽驗結果，51件產品中有15件不符規定，包含好市多內湖店販售的日本進口草莓。（台北市衛生局提供）中央社記者陳昱婷傳真 112年3月30日

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（中央社記者江明晏、曾智怡台北30日電）台北市衛生局驗出85度C、唐吉訶德、好市多販售的草莓殘留農藥超標；好市多回應已立即請廠商暫停供應來自同農民同批次的貨，85度C表示，門市已於2月更換供應商。

台北市衛生局今天公布最新生鮮蔬果殘留農藥抽驗結果，51件產品中有15件不符規定，包含85度C、唐吉訶德、好市多販售的草莓，以及「食代嚴選」網站販售的迷迭香、咖哩葉等。

台北市衛生局2月前往各市場、蔬果零售業者、賣場、餐飲店等處抽驗生鮮蔬果檢驗殘留農藥，共檢驗51件產品，結果有15件產品驗出殘留農藥超標，不合格率為29.4%。

85度C內湖文德店販售的台灣草莓、唐吉訶德西門店及好市多內湖店販售的日本進口草莓，被驗出1到3項殘留農藥超標，因來源可追查到外縣市廠商，將請當地政府處分業者新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。

好市多表示，收到衛生單位通知後，已立即請廠商暫停供應來自同農民同批次的貨，此批貨是有合格進口文件的商品；好市多所販售的產品皆遵循台灣政府法令規定流程進行，在採購商品時有一定流程控管，以確保採購產品為合法合格。

85度C表示，門市草莓會經過清洗才放上蛋糕，沒有單獨販售，當時衛生局取走的是未清洗供應商送達的貨，但為安全起見，門市已於2月更換供應商。

唐吉訶德傍晚指出， 2月中收到衛生局通報後，該項商品已立即下架銷毀，未來也會嚴加把關。（編輯：趙蔚蘭）1120330