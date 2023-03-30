好市多85度C唐吉訶德草莓 北市衛生局驗出殘留農藥超標

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台北市衛生局30日公布最新生鮮蔬果殘留農藥抽驗結果，51件產品中有15件不符規定，包含好市多內湖店販售的日本進口草莓。（台北市衛生局提供）中央社記者陳昱婷傳真 112年3月30日

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（中央社記者陳昱婷台北30日電）北市衛生局今天公布最新生鮮蔬果殘留農藥抽驗結果，51件產品中有15件不符規定，包含85度C、唐吉訶德、好市多販售的草莓，以及「食代嚴選」網站販售的迷迭香、咖哩葉等。

台北市衛生局2月份前往各市場、蔬果零售業者、賣場、餐飲店等處抽驗生鮮蔬果檢驗殘留農藥，共檢驗51件產品，結果有15件產品驗出殘留農藥超標，不合格率為29.4%。

衛生局指出，不符規定產品包含迷迭香、咖哩葉、巴西利、釋迦各1件，菠菜2件，茼蒿、包心芥菜、草莓各3件，其中菠菜、茼蒿、包心芥菜及草莓都是常驗出殘留農藥超標的高風險產品，全數已通知下架。

根據衛生局提供名冊，「食代嚴選」網站販售的迷迭香被驗出28項殘留農藥超標，網站上的巴西利、咖哩葉也各被驗出6、7項殘留農藥超標，且迷迭香及咖哩葉因無法追查明確來源，將處販售業者新台幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

85度C內湖文德店販售的台灣草莓、唐吉訶德西門店及好市多內湖店販售的日本進口草莓則被驗出1到3項殘留農藥超標，因來源可追查到外縣市廠商，將請當地政府處分業者6萬元以上、2億元以下罰鍰。

衛生局提醒，業者販售的蔬果應要求賣方提供完整產品交易憑證並保留，另將產品外箱來源資訊（如廠商名稱、供應代號等）拍照存證，以利後續追查不合格產品來源，達到源頭管理。

衛生局呼籲，民眾優先選購當季蔬果，在食用或烹調前先以流動清水沖洗根部或果蒂處，再以水浸泡10到20分鐘，接著再用流動清水沖洗2至3遍，並在烹煮時將鍋蓋打開，以降低農藥殘留。（編輯：陳仁華）1120330