台灣藍鵲繁殖期 北市籲勿干擾或撿雛鳥避遭撲擊

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3月至7月是台灣藍鵲繁殖期，成鳥在育雛期間為保護幼鳥會以撲擊頭、肩部等方式驅離靠近的行人，台北市動物保護處30日呼籲民眾勿撿拾掉落幼鳥，若發現可撥北市動物救援專線通報。（動保處提供）中央社記者劉建邦傳真 112年3月30日

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（中央社記者劉建邦台北30日電）台北市動保處今天表示，台灣藍鵲正值繁殖期，成鳥為保護幼鳥可能會撲擊行人，例如去年中山區就接獲6件人鳥衝突案，呼籲勿撿拾掉落幼鳥，若發現可撥北市動物救援專線通報。

台北市動物保護處今天發布新聞資料指出，3月至7月是台灣藍鵲繁殖期，成鳥在育雛期間為保護幼鳥會以撲擊頭、肩部等方式驅離靠近的行人，發現有藍鵲繁殖地點時，民眾除多留意天空也建議繞道或帶帽、雨傘保護，避免遭親鳥撲擊。

動保處表示，台灣藍鵲又稱長尾山娘，為保育類野生動物，特徵為頭黑喙紅，體色呈暗藍色，棲息於森林或邊緣，藍鵲有共同照顧幼鳥及抵禦危險特性，通常幼鳥在孵化後3到4週會隨成鳥離巢，因近年棲地開發、都市資源充足，出現藍鵲與人類共存情形，導致常見人鳥衝突。

根據統計，動保處指出，北市去年發生台灣藍鵲撲擊行人案例，以中山區最多，共接獲6件，在接獲民眾通報台灣藍鵲有驅離路人的行為後，會採就地保育方式在原處張貼告示提醒民眾避開藍鵲繁殖區域。

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動保處表示，民眾若發現掉落藍鵲幼鳥，不要直接撿拾，應遠距離觀察有無成鳥照護；若發現沒成鳥照護或幼鳥已受傷，可撥台北市政府動物救援專線1959通報。

台灣藍鵲為保育類野生動物，動保處指出，民眾若移除鳥巢、幼鳥或有直接攻擊藍鵲狀況，已違反野生動物保育法規定，若涉及騷擾虐待、獵捕宰殺等，最高可處5年以下有期徒刑、併科新台幣100萬元以下罰金。（編輯：戴光育）1120330