更多編輯台推薦新聞：
日強震大火毀紀念館無敵鐵金剛漫畫原稿竟還在 網友直呼奇蹟
國際

日強震大火毀紀念館無敵鐵金剛漫畫原稿竟還在 網友直呼奇蹟

春節大掃除舊衣怎麼處理？全台7000個回收點地圖一次查
生活

春節大掃除舊衣怎麼處理？全台7000個回收點地圖一次查

私立大學學費補助3.5萬元2月上路 申請資格方式QA一覽
生活

私立大學學費補助3.5萬元2月上路 申請資格方式QA一覽

奧斯卡第96屆主要入圍名單 奧本海默13項提名大贏家
娛樂

奧斯卡第96屆主要入圍名單 奧本海默13項提名大贏家

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
南投鹿谷清水郵局遭縱火 經理遭砍犯嫌逃逸
首頁 / 生活

2024香港年宵規模更大 2/11起連3天高雄飄港式年味

2024/1/25 12:42（1/25 14:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
「香港年宵」活動是由在台港人為主發起的年節活動，2023年首度在高雄舉辦，吸引不少人潮，2024年將再度於高雄舉行，2月11日至13日連3天在高雄台塑王氏昆仲公園登場。圖為往年活動情形。（高雄市行政暨國際處提供）中央社記者蔡孟妤傳真 113年1月25日
「香港年宵」活動是由在台港人為主發起的年節活動，2023年首度在高雄舉辦，吸引不少人潮，2024年將再度於高雄舉行，2月11日至13日連3天在高雄台塑王氏昆仲公園登場。圖為往年活動情形。（高雄市行政暨國際處提供）中央社記者蔡孟妤傳真 113年1月25日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄25日電）由在台港人為主發起的年節活動「香港年宵」，今年將於2月11日至13日連3天在高雄台塑王氏昆仲公園登場，透過手作工作坊、現場演出及港人市集等，讓台灣民眾更加了解香港年節文化。

「香港年宵」活動是由在台港人為主發起的年節活動，去年在衛武營WeR藝術村舉行，獲得熱烈迴響。高雄市政府行政暨國際處今天透過新聞稿宣布，「香港年宵」活動今年將再度於高雄舉行，陪伴大家過年。

行政暨國際處長張硯卿表示，今年市府持續和台灣香港協會合作，透過手作、文化等工作坊，及現場演出與港人市集等活動，讓市民能從生活文化等多面向更加了解香港年節文化。

「2024香港年宵在高雄」將於2月11日（初二）至13日（初四）的每天下午1時至晚間8時於台塑王氏昆仲公園舉行，有「香港街頭風格藝文表演」、「香港文化手作工作坊」、「香港電影文化工作坊」，以及全台港人攜手打造的特色市集等。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

行政暨國際處表示，今年香港年宵市集將集結來自全台各地港人攤主，規模更勝去年，有港式奶茶、咖哩魚蛋、蛋撻、港式糖水等；工作坊以香港電影為主題，帶大家回到懷念熟悉的香港影視娛樂。

此外，文化手作工作坊將由港人教學製作香港吊飾，工作坊自即日起開放報名，額滿為止；現場表演也將由港人帶來經典香港音樂及電影主題曲，包含弦樂四重奏、港人街頭音樂演出，以音樂分享不同時期的香港風情。（編輯：陳仁華）1130125

#香港
#張硯卿
#台港人
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.20