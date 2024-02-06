去年查獲旅客攜豬肉入境件數翻倍 海關春節加強查緝

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（中央社記者張璦台北6日電）財政部關務署統計，2023年海關查獲豬肉及豬肉製品共1402件、1248.6公斤，由於疫後民眾報復性旅遊，以入境旅客攜帶件數年增580件、增加1.17倍最多；隨春節將至，關務署再次強調，勿攜帶任何豬肉製品入境，以免遭罰。

根據關務署最新統計，2023年查獲豬肉及豬肉製品共1402件、1248.6公斤，均呈年增。其中，以入境旅客行李查獲為大宗，達847件、718.4公斤，再來是國際郵包查獲465件、366.1公斤，空運快遞70件、133.4公斤，海運快遞20件、30.7公斤。

關務署表示，2023年查獲旅客攜帶豬肉及豬肉製品入境的件數，較2022年的267件，大幅年增580件、即增加1.17倍。

隨農曆春節將近，年節送禮旺季向來是防堵非洲豬瘟關鍵時刻，面對返鄉人潮及國外包裹高峰期，關務署指出，海關將持續加強查緝旅客攜帶未經檢疫的豬肉製品，一旦查獲，將移由農業部動植物防疫檢疫署依法裁處，呼籲民眾勿心存僥倖。

關務署進一步表示，自非洲豬瘟疫區攜帶豬肉製品入境，初次違規裁處罰鍰新台幣20萬元，再犯則重罰100萬元。

關務署重申，民眾切勿在網路購買國外肉品及其製品寄送至台灣，並提醒海外親友切勿寄送含豬肉的禮品來台，以免受罰；私自進口未經檢疫合格的豬肉產製品，依法規定，可處7年以下有期徒刑，得併科300萬元以下罰金。（編輯：張均懋）1130206