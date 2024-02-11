大年初三國道18路段易壅塞 部分路段恐塞到隔天

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（中央社記者余曉涵台北11日電）國道今天大年初二截至晚間6時仍多處路段壅塞，預估要到晚間甚至深夜後才會紓解。高公局預估明天大年初三包含國1楊梅到新竹等18路段易壅塞，部分路段可能要到隔天才會紓解。

根據即時國道路況顯示，截至晚間6時，國道多處路段壅塞，時速不到40公里，包含國1五堵到汐止、新竹系統到湖口、埔鹽系統到彰化、大林到虎尾、下營系統到麻豆、台南系統到永康、仁德系統到仁德服務區及路竹到高科。

國3高原到大溪、後龍到西濱、通宵到大甲、南投服務區到南投、梅山到古坑服務區、柳營到善化；國道5號宜蘭到坪林；國6東草屯到霧峰系統；國10里港到嶺口及鼎金系統到左營端。

交通部高速公路局表示，西部國道車潮已逐漸紓解，預計部分路段晚間9時到10時就會紓解，國5北向預計要到深夜0時後才會紓解。

明天大年初三，高公局預估將陸續出現北返與旅遊車潮，西部國道上午8時後就會出現車潮，國5明天上午7時後會出現車潮。

高公局預估明天壅塞路段包含國1楊梅到新竹、彰化系統到埔鹽系統、西螺到埔鹽系統、南屯到后里、苗栗到湖口、圓山到大華系統；國3土城到關西、快官到霧峰、竹山到中興、草屯到霧峰、大山到香山、關西到大溪。

國5南港系統到頭城、宜蘭到坪林；國4潭子系統到豐勢；國6舊正到霧峰系統；國10鼎金系統到燕巢系統、仁武到左營端。

高公局說，其中國1苗栗到湖口；國3大山到香山及國5宜蘭到坪林等路段都可能塞到隔天（大年初四）凌晨才會紓解。

高公局建議西部國道南向用路人儘量上午6時前或中午12時後出發；國5南向用路人建議上午5時前或下午5時後出發；另西部國道北向用路人，建議南部地區上午9時前出發，中部地區於中午12時前出發，國5北向用路人建議於上午9時前出發。

高公局說，明天國道疏導措施包含5時到12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統、西螺、國5石碇及坪林南向入口、中午12時到隔天凌晨0時封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向入口；中午12時到晚間9時封閉國1虎尾、仁德北向入口及王田雙向入口。

下午1時到晚間6時國1下營系統到頭份及國3官田系統到竹南各交流道北向入口、國5 蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口實施高乘載管制、採單一費率及凌晨0時到清晨5時暫停收費、開放路肩、替代道路及匝道儀控等。（編輯：李明宗）1130211

（圖取自facebook.com/thbroad）