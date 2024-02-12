早安世界》初三國道18路段易壅塞 部分路段可能塞到初四凌晨
初三國道18路段易壅塞 部分路段可能塞到初四凌晨
12日大年初三，高公局預估將陸續出現北返與旅遊車潮，包含國1楊梅到新竹、彰化系統到埔鹽系統等18路段易壅塞，其中國1苗栗到湖口；國3大山到香山及國5宜蘭到坪林等路段都可能塞到13日凌晨才會紓解。高公局建議，西部國道南向用路人儘量上午6時前或中午12時後出發；國5南向用路人上午5時前或下午5時後出發。（看完整報導）
初二風光發電量達1001萬瓩創新高 每2度有1度是綠電
大年初二風光合力發威，台電表示，11日中午風光發電量達1001萬瓩，創新高紀錄，風光滲透率也達到52.37%，不僅首度突破4成，更一舉直衝5成大關，相當於每2度電，就有1度是綠電；太陽光電也首度突破800萬瓩，同寫歷史紀錄。（看完整報導）
第10屆立法院國會外交亮眼 逾80國3500位外賓到訪
第10屆立法院4年間，雖有3年多時間因COVID-19疫情影響，國會外交推展不易；但根據立院統計，仍有來自超過80個國家、3500位以上外賓參訪立法院，展現對台灣的支持，表現亮眼。此外，這段期間還創下台灣「國會外交史」上多個首例，包括捷克眾議院議長艾達莫娃率團參訪立院，為捷克眾議院議長首次訪台。（看完整報導）
美國眾議員蓋拉格宣布不競選連任 以抗中出名、曾祕密訪台
美國聯邦眾議院「中國問題特別委員會」主席蓋拉格以對北京採取鷹派立場出名，曾在2023年初祕密訪台，蓋拉格10日宣布將不競選連任眾議員。美聯社報導，蓋拉格宣布不競選連任之前，在國土安全部長馬約卡斯彈劾案表決中投下反對票，惹火同黨議員。不過，蓋拉格不競選連任的聲明中未提及彈劾案的表決，他說不想在華盛頓變老，並指出「選舉政治從來不應該成為一種職業」。（看完整報導）
學者：中國去年經濟成長5.2%不可靠 僅有0和1%之間
中國官方發布2023年經濟成長率為5.2%，高於目標設定5%。史丹佛大學中國經濟與制度中心教授許成鋼直言，這個數據不可靠，從失業率大幅上升、外貿及房地產行業走低，猜測實際上最大的可能是0和1%之間。（看完整報導）
世界室內拔河錦標賽 台灣隊單日狂掃3金
台灣拔河代表隊11日在2024瑞典世界室內拔河錦標賽傳回捷報，錦標組首日就一口氣包辦3面金牌。這次台灣隊在女子500公斤級順利完成衛冕，另有U23男女混合組摘金，而男子600公斤級則是打破隊史紀錄、摘下首金。（看完整報導）
台鐵史料變身漫畫奪大獎 檔案局展雄心放眼影視產業
國發會檔案局於2023年2月推出原創漫畫「青空下的追風少年」，此作品由漫畫家簡嘉誠執筆，從檔案局典藏的國家檔案中，擇選經文化部指定為重要古物的台鐵檔案為創作素材；去年12月「青空下的追風少年」奪得日本國際漫畫賞金獎。國發會檔案局局長林秋燕說：「透過漫畫轉譯只是第一步，未來希望可以進軍影視產業。」（看完整報導）
台中盛香堂老工廠華麗轉身 獲德國紅點設計獎
台中市東區新增文化創意市集「富興工廠1962」，原本是化妝品公司「盛香堂」生產「雪芙蘭」的老工廠，因為生產基地轉移而閒置沒落，經活化改造，華麗轉身蛻變為有機生態聚落，獲台灣金點設計獎、德國紅點設計大獎肯定。（看完整報導）
印尼總統大選14日舉行 社群短影音、AI假影片成主戰場
印尼總統候選人與喵星人互動或手舞足蹈的影片在TikTok上吸引千萬人觀看，已成為大選主戰場。由於年輕人占印尼選民一半以上，候選人把主要策略放在吸引年輕選民，也使社群媒體成為兵家必爭之地。不過，有學者指出，社群媒體上充斥的假訊息及謠言，對大選可能造成衝擊，且威脅印尼民主。（看完整報導）
尼坦雅胡承諾平民安全撤離拉法 哈瑪斯估萬人將傷亡
法新社報導，超過100萬流離失所的巴勒斯坦人已塞爆加薩南部城市拉法，國際社會擔心以軍進攻將帶來一場屠殺。以色列總理尼坦雅胡在11日播出的專訪表示，以軍進攻拉法前，將提供「安全通道」讓平民撤離。哈瑪斯則表示，任何軍事行動都將造成災難性影響，「如果拉法被入侵，恐使數萬人成為烈士（指死亡）或受傷」。（看完整報導）
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- 早安世界》初三國道18路段易壅塞 部分路段可能塞到初四凌晨2024/02/12 06:50
- 2024/02/11 07:20
- 2024/02/10 07:26
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