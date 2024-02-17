早安世界》印度移工MOU簽了 勞動部：開放行業人數由台灣決定
印度移工MOU簽了 勞動部：開放行業人數由台灣決定
台灣及印度16日簽署移工合作備忘錄，勞動部表示，合作備忘錄明定印度移工開放行業及人數由台灣方決定，印度方將依台灣方需求招募及訓練印度移工，並依雙方法令規定引進僱用。勞動部強調，等各項籌備工作就緒後，才會公告印度為新來源國，並由雇主依個別需求，自所有已開放移工來源國中自由選擇引進。（看完整報導）
囤房稅2.0課徵基準出爐 六都稅率3.2%起跳、建商餘屋最高4.8%
囤房稅2.0將於明年5月正式開徵，財政部16日公布課徵基準草案，預告期至3月18日。根據草案，針對不屬於繼承共有、也沒有出租做有效利用的「非自住」住家用房屋，全台22縣市分為2組課徵基準，六都直轄市為第1組，其餘縣市為第2組；六都適用稅率3.2%起跳、非六都2.6%起跳。（看完整報導）
宏都拉斯斷交近11個月仍欠台灣逾139億元 外交部：正常還款無違約
宏都拉斯媒體指出，宏國與台灣斷交近11個月後，仍積欠台灣約新台幣139億元的債務。外交部16日回應，此債務是台灣的銀行業者與宏國政府依商業貸款模式進行的放款，即使台宏關係生變仍不影響合約，目前均正常還款、無違約情事。（看完整報導）
年代旅遊欠債逾千萬、丟包富國島旅客 觀光署勒令停業3個月
美加國際旅行社（年代旅遊）於春節期間在越南富國島丟包旅客，引起旅遊糾紛。交通部觀光署調查發現美加國際旅行社積欠債務新台幣千萬餘元，16日下午勒令停業3個月。目前已購買行程但還未出發的旅客約有430人，年代旅遊須全額退費並賠償。（看完整報導）
晚安小雞與阿鬧直播造假 柬埔寨判刑2年罰3萬元
網紅「晚安小雞」與阿鬧在柬埔寨直播造假，自稱遭凌虐、搶劫，引發社會關注。柬埔寨認為此行為損害國家形象，將2人逮捕。西港初級法院裁定2人觸犯煽動製造社會動亂罪，判處2年有期徒刑，並罰款400萬瑞爾（約新台幣3萬元）。這起案件從他們落網至判決出爐僅2天，顯示柬埔寨當局欲迅速止血，警告外界不得抹黑柬埔寨形象。（看完整報導）
跆拳教練涉猥褻性侵11女童 判刑29年6月
呂姓跆拳道教練利用教導兒童及少年機會，4年多來，涉嫌分別對11名女童掀衣摸胸、性侵，犯罪109次，其中，最嚴重的被害人受害51次。判決書指出，被告犯後先一再否認犯行，藉故脫罪，甚至辯稱是經營權糾紛遭誣陷，直到照片還原後才坦承有拍攝照片；被告悔意不深，甚至有將性犯罪合理化之傾向，惡性重大。（看完整報導）
慕尼黑安全會議登場 聚焦中東俄烏戰事及美援承諾
來自世界各地的領袖級政治人物、軍事官員和外交官16日齊聚德國慕尼黑參加年度全球安全會議，會中主軸議題除了以巴衝突及俄烏戰爭，也包括美國保衛盟友的承諾遭到質疑。美國國務卿布林肯與中國外交部長王毅場邊會談，布林肯向王毅強調維護台海與南海和平穩定的重要性，也重申美國將維護自身與盟友及夥伴利益與價值觀。（看完整報導）
蒲亭眼中釘納瓦尼獄中過世 俄：散步後失去知覺死因待查
俄羅斯媒體16日報導，現年47歲的俄國反對派領袖納瓦尼已在北極圈流放地的監獄中逝世。俄國聯邦監獄管理局指出，納瓦尼是在散步後感覺不適，幾乎立即失去知覺，當時醫護人員立即趕到並採取急救措施，但效果不佳。目前正在查明死因。（看完整報導）
川普首宗刑事審判 法官敲定封口費案3月25日開審
美國前總統川普被控隱瞞向色情明星支付封口費，希望撤銷起訴，但紐約州一名法官15日駁回他的請求，並為3月25日審判做準備；川普將成為首位因刑事指控受審的美國前總統。與此同時，川普的委任律師也出席另一場在亞特蘭大的聽審，試圖讓那些對川普提出選舉舞弊和敲詐勒索等指控的檢察官喪失參與此案的資格。（看完整報導）
大專學生心理假指引出爐每學期可請3天 高中職預計3月試辦
近年學生因課業或其他壓力自傷、自殺的情形屢見不鮮，在學權團體的推動下，包括台灣大學、成功大學、台灣師範大學等校紛紛設立「心理假」，學生每學期可請3到5天不等。教育部已訂出參考指引，並函發各校。高中職部分預計今年3月開放試辦，目標113學年度（8月）正式實施。（看完整報導）
開箱老照片》舞龍迎春賀新年
2024年逢生肖龍年，國軍過去在國慶和春節聯歡活動中，舞龍都是重頭戲之一，其中總長200公尺的「四四金龍」是國軍最具代表性、最為知名的巨龍。民國56年時，聯勤舞龍隊在春節時曾到中央通訊社總社松江路舊大樓前表演，鑼鼓喧天，吸引眾多市民圍觀。（看完整報導）
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- 早安世界》印度移工MOU簽了 勞動部：開放行業人數由台灣決定2024/02/17 07:10
- 2024/02/16 07:18
- 2024/02/15 07:30
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