保羅麥卡尼遭竊失蹤貝斯 半世紀後物歸原主

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（中央社倫敦16日綜合外電報導）英國搖滾樂團披頭四傳奇人物保羅麥卡尼於1960年代購買的一把貝斯遭竊失蹤多年，如今失而復得，他今天對此表達感謝。披頭四的不少名曲就是用這把貝斯錄製。

整個披頭四狂熱（Beatlemania）的10年期間，保羅麥卡尼（Paul McCartney）都用德國老字號樂器製造商Höfner的這把原廠貝斯演奏。

包括在德國漢堡（Hamburg）十大俱樂部（Top Ten Club）、英國利物浦（Liverpool）洞穴俱樂部（The Cavern Club）等地演奏，還有在倫敦艾比路（Abbey Road）錄音室進行的披頭四（The Beatles）早期錄音。

法新社報導，披頭四的Love Me Do、She Loves You、Twist and Shout等暢銷名曲都使用過這把貝斯錄製。

披頭四1969年1月於倫敦錄製著名金曲Get Back、Let It Be的期間，據信這把貝斯就是在當時不知去向。不過去年的調查發現，它其實是1972年被人偷走。

一位吉他專家和兩名記者發起這項調查，矢言解開他們所說的這項「搖滾樂壇最大謎團」，希望讓貝斯歸回原主。

接獲數以百計的線索和建議之後，「失蹤的貝斯計畫」（The Lost Bass Project）精準確定貝斯被偷的時間、地點及其他消息，最後終於找到它最近落腳何處。

保羅麥卡尼的官方網站指出：「去年展開『失蹤的貝斯計畫』後，1972年遭竊、1961年購入的Höfner 500/1貝斯已經失而復得…Höfner認證這是當年的貝斯，保羅麥卡尼對所有相關人員極為感激。」

「失蹤的貝斯計畫」也宣布，他們的團隊人員都「非常興奮」。

這個團隊在官網表示：「儘管許多人都告訴我們，這把貝斯永遠不在了，或是被人破壞了，但我們仍堅持不懈，直到物歸原主。」（譯者：何宏儒/核稿：陳彥鈞）1130216