台科大推伴讀制提升學業成績 弱勢生還可領補助

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（中央社記者許秩維台北19日電）為協助學生提升學業成績，台科大推動學業伴讀制度，學生可申請成績優異的學生伴讀員協助；低收入戶或弱勢等8類「築夢生」申請伴讀學習，還可領取補助。

台灣科技大學今天發布新聞稿指出，今天是許多大學開學的日子，但有許多學生憂心課業趕不上進度，台科大推動學業伴讀制度，讓希望課業精進的學生，只要有心向學，都可申請伴讀員。

台科大伴讀員的學業成績須在全班前40%，輔導科目成績A以上，若為個別伴讀，津貼每小時新台幣250元，團體伴讀津貼則視人數而定，3至5人每小時350元，6人以上每小時450元。

台科大提到，如為「築夢踏實」助學金計畫的「築夢生」，包括低收入戶、中低收入戶、身心障礙、特殊境遇家庭、原住民、教育部弱勢助學金資格、突遭變故及懷孕分娩等8類身分；為鼓勵向學，築夢生申請伴讀學習6次，還可獲得補助5000元。

自台科大機械工程系研究所畢業的技能競賽國手陳奕㮀，大學時也曾申請伴讀。她回憶，一開始課業壓力大，覺得自己好像不夠聰明，對伴讀也有誤解，認為是示弱行為，申請後才發現幫助極大，課業開始跟上同學，感謝學校推動伴讀制度，讓自己不用任何花費就能跟上課業。

去年剛從台科大化學工程系研究所畢業的何旻致，則以課業優異的「築夢生」身分，協助伴讀原住民學生。他說，經濟能力不好，不代表成績不好，自己在大學時就常協助輔導同學課業，念碩士班時更以此申請助學金。

何旻致提到，自己伴讀的原住民同學，長期進度落後，以致於對課業恐懼跟自信不足，自己在伴讀時，也要思考如何把課業內容說的白話易懂，教學相長之下，自己也學到很多。（編輯：陳政偉）1130219