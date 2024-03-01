屏東車城首次檢出鼬獾染狂犬病 無人員遭咬傷

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（中央社記者楊淑閔台北1日電）防檢署表示，2月26日民眾通報屏東縣府捕捉的小鼬獾，出現神經症狀、具攻擊性等異常行為，28日死亡，今天送驗確診感染狂犬病，為車城鄉鼬獾檢出狂犬病首例，幸無人員遭咬傷。

農業部動植物防疫檢疫署發布新聞指出，2月26日經由民眾通報屏東縣動物防疫所協助捕捉的野生鼬獾幼獸，在捕捉過程中，疑似出現神經症狀、具攻擊性等行為異常，進行隔離觀察後於28日死亡，今天送農業部獸醫研究所檢驗，確診感染狂犬病，過程中無人員遭咬傷，提醒民眾發現死亡野生動物勿自行處理。

防檢署並說，此例為屏東縣車城鄉首次檢出鼬獾狂犬病陽性案例，已請屏東縣動物防疫所加強巡迴設站，為高風險地區民眾所飼養的犬貓施打狂犬病疫苗，以防範疫情擴及犬貓。

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另外，防檢署說明，全台累計案例發生地區為10縣市94鄉鎮，疫情仍以野生動物鼬獾為主，而今年迄今共檢測172件動物，其中15件檢出狂犬病。

防檢署統計，自102年迄113年3月1日止，共檢測野生動物、犬、貓及蝙蝠有1萬4307件，其中計有937例鼬獾、1例錢鼠、1例遭鼬獾咬傷後隔離觀察的幼犬、1例黃喉貂及9例白鼻心，共計949件確診感染狂犬病，其餘皆未檢出狂犬病。（編輯：謝雅竹）1130301