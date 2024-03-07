四技二專備審資料指引平台 助考生彙整審查重點

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（中央社記者許秩維台北7日電）四技二專招生季即將展開，技專校院招生專業化總辦公室開發「備審資料準備指引查詢平台」，幫助考生掌握各校系的參採科目、審查重點，及早準備學習歷程備審資料。

技專校院招生專業化總辦公室今天發布新聞稿指出，技專校院重視實作能力並與產業脈動高度連結，四技二專共7個入學管道，學生可依自身優勢選擇適合的招生管道；高中生也能透過學測成績，報名四技申請管道，或透過符合簡章規範的特殊選才等管道進入科大就讀。

四技二專招生季即將展開，技專校院招生專業化總辦公室開發「備審資料準備指引查詢平台」（https://gotech113.ntust.edu.tw/），公告113學年四技二專招生管道備審資料指引，幫助考生快速掌握各校系的參採科目、審查重點，及早準備學習歷程備審資料。

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技專校院招生總辦執行長陳素芬表示，四技二專統測將於4月27日、28日舉辦，在此之前，技高生可先利用「備審資料準備指引查詢平台」，索引自己心儀校系的參採重點；有意就讀進入技職體系的高中生，也可參照此平台，用學測成績準備四技申請入學。

陳素芬提醒，學習歷程檔案強調「過程」、「反思」，審查重點「質重於量」，採多面向綜合評量，重視學生務實致用的專業知識及實作能力，並非所列項次都要具備；科大教授最想看到一目了然、架構完整、有個人特色、連結申請科系的課程學習成果，越能展現個人特質潛力與校系的關聯，就越能受到教授青睞。（編輯：李亨山）1130307