低溫特報 新北宜蘭等9縣市防10度以下
2024/3/7 11:19（3/7 11:34 更新）
（中央社記者張雄風台北7日電）交通部中央氣象署今天表示，明天強烈大陸冷氣團或寒流影響，基隆至苗栗、宜蘭、金門可能出現攝氏10度以下的低溫。
氣象署更新低溫特報
，強烈大陸冷氣團南下，明天至9日強烈大陸冷氣團或寒流影響，各地天氣非常寒冷。今天至明天新北及宜蘭局部地區有持續10度左右或以下氣溫發生（橙色燈號）的機率。
低溫燈號小百科
🟡黃色燈號：平地最低氣溫攝氏10度以下
🟠橙色燈號：平地最低氣溫攝氏6度以下或平地最低氣溫攝氏10度以下且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下
🔴紅色燈號：平地連續24小時氣溫攝氏6度以下
註：連江縣由於地理及氣候因素，氣溫門檻值為其他地區值減4度。
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另外，基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、金門縣有10度以下氣溫發生（黃色燈號）的機率。
氣象署表示，今天強烈大陸冷氣團影響及華南雲雨區東移，各地濕冷，清晨北台灣低溫約12至14度，白天高溫僅14至16度，整天寒冷，其他地區低溫約15至18度，白天高溫約18至22度，只有高屏高溫約23、24度。（編輯：管中維）1130307
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