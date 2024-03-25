26日鋒面通過北部濕涼 28日起回溫轉悶熱

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（中央社記者張雄風台北25日電）據氣象署資料，今天最高溫為台南玉井攝氏36.9度。氣象署表示，明天鋒面通過及東北季風增強，北部、東北部轉濕涼，高溫約24度；27日清晨最涼，低溫約16、17度；28日起轉悶熱。

根據中央氣象署網站，今天本島各縣市除新竹市高溫僅28.8度外，其他地區皆達30度以上，最高溫為台南市玉井區36.9度，其他地區以嘉義縣大埔鄉、高雄市杉林區同為36.1度較高。

氣象署預報員劉宇其告訴中央社記者，明天鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣稍轉涼，以台北市為例，今天最高溫約31.6度，明天約降至24度，降幅7、8度；南部影響不大，普遍高溫仍有30度，局部地區約33、34度。

劉宇其指出，東北季風預計影響至27日，但後續水氣漸減，僅清晨偏涼，低溫約16、17度，27日白天高溫約26度；28日之後沒有明顯冷空氣，每日氣溫緩升，預估30、31日北部高溫又可回升至30、31度。

降雨方面，劉宇其說，明天北部及東半部地區有局部短暫陣雨，午後中南部山區有局部短暫陣雨；27日以東北季風影響為主，但水氣少，僅東半部地區有局部短暫陣雨。

劉宇其提到，28日白天起水氣略增，雲量偏多，28日晚間至29日有微弱鋒面通過，東半部及北部地區有局部短暫陣雨；由於台灣北部海面有一個鋒面系統，雖未直接影響，但偶爾會有水氣移入，預估30日至4月1日，北部、東北部地區及中部山區有局部短暫陣雨。

劉宇其提醒，明天桃園至雲林、恆春半島、各離島有8至9級強陣風；明天上午金門、馬祖、澎湖及夜晚、清晨的西半部地區易有局部霧或低雲，另外29、30日的金門地區易有局部霧或低雲，影響能見度。（編輯：張雅淨）1130325