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少子化衝擊獲捐1億 遠東科大將改名中信科大

2024/3/25 22:34（3/25 22:50 更新）
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遠東科技大學獲中國信託商業銀行捐贈新台幣1億元，校方25日下午召開董事會，通過將更名為「中信科技大學」。圖為遠東科大校門。中央社記者楊思瑞攝 113年3月25日
遠東科技大學獲中國信託商業銀行捐贈新台幣1億元，校方25日下午召開董事會，通過將更名為「中信科技大學」。圖為遠東科大校門。中央社記者楊思瑞攝 113年3月25日
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（中央社記者楊思瑞台南25日電）中國信託商業銀行22日公告捐贈遠東科技大學新台幣1億元，遠東科大今天下午召開董事會，會中通過將更名為「中信科技大學」，這個學期將向教育部申請，審核通過後更名。

遠東科大校長鄭欽哲表示，遠東科大此次獲中信銀行捐資助學，是遠東科大成為技職科技大學創新轉型典範絕佳機會，將為學生提供更優質的教育環境和學習機會，同時將大幅提升校方與產業間合作深度，為台灣社會培養更多具實用技能和創新思維專業人才。

鄭欽哲指出，響應政府大南方計畫深耕台南，促進地方教育資源的整合與優質發展，目前台南已有中信金融管理學院與中信國際實驗教育機構，提供南台灣學子從小學至大學階段優質的教育環境，未來在中信科技大學加入後，可望補足技職教育人才培育。

他說，遠東科大位於南台灣科技廊道上，緊臨南部科學園區台南園區，學校在半導體工程、健康照護、精密機械、冷源空調、休閒管理等國家重點領域，培養科技與健康產業實用人才，未來可攜手中信銀行企業客戶共同培育工程、半導體等基礎應用及健康實用人才。

校方人員表示，初步規劃未來將工學院更名為半導體工程學院，管理學院與餐旅學院則合併並更名為健康管理學院，培養高齡照護人才，系所更名計畫將一併在這個學期向教育部提出申請，若順利獲審核通過，預計明年招生。

位於台南市新市區的遠東科技大學前身為遠東工業專科學校，民國55年申請設校，57年參加聯合招生，後為配合職場需求，81年增設商科，改名為遠東工商專科學校，88年升格為遠東技術學院，95年改名為遠東科技大學。

校方人員指出，遠東科大全盛時期學生人數近萬，近年受到少子化衝擊，目前學生數約2200餘人，先前校方曾針對教職員進行數波人事調整，此次獲中國信託銀行捐資1億元挹注，可望對學校營運更有加分效果。（編輯：唐聲揚）1130325

#遠東科大
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