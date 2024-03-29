北捷車廂燒焦味 旅客行動電源冒煙

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（中央社記者陳怡璇台北29日電）台北捷運表示，今天下午行控中心發現板南線列車有滅火器煙霧，經查有民眾的行動電源冒煙，其他旅客熱心用滅火器噴灑，車上約500人改搭下班車。

有網友在社群網站上表示，搭捷運搭到一半聞到很臭的燒焦味，結果看到車廂冒出濃煙。

北捷回應，下午3時42分行控中心監控列車運行，發現板南線善導寺站往南港展覽館方向月台，一部列車車廂內有滅火器煙霧，經立即安排站長上車確認為旅客攜帶的行動電源冒煙，其他熱心旅客使用列車上配備滅火器噴灑。

北捷指出，行控中心立即依照SOP安排車上約500名旅客改搭後續列車，處理時間約2分半鐘，系統已營運正常。

北捷呼籲旅客注意隨身物品狀況，避免影響公共安全。（編輯：唐聲揚）1130329