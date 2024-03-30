早安世界》寶林茶室食物中毒案累積21例 2死6重症均檢出米酵菌酸
寶林茶室食物中毒案 2死6重症均檢出米酵菌酸
寶林茶室食物中毒案截至29日下午，衛福部共接獲21例通報。台北地檢署29日傳喚黎姓負責人、王姓店長、周姓廚師說明，訊後將黎、王請回，黎男訊後受訪時兩度鞠躬表達歉意。衛福部29日晚間公布最新調查進度，包含死亡2人在內的8例重症個案均檢驗出米酵菌酸，19件食品檢體檢驗結果，粿條、香蘭葉、在來米粉的米酵菌酸皆陰，但仍高度懷疑粿條有問題。米酵菌酸如何產生？哪些食物變質可能有毒素？民眾飲食需不需要擔心？中央社整理相關資訊帶你了解。（看完整報導）
日本小林製藥紅麴案 厚勞省：含「軟毛青黴酸」毒性相當高
日本民眾服用小林製藥含紅麴成分保健食品後出現腎臟疾病問題，截至28日累計5人死亡、114人住院。小林製藥29日再度召開記者會，社長小林章浩鞠躬致歉，並承諾會負擔約680名消費者求診及住院費用。日本厚生勞動省表示，被小林製藥推測為可能引發腎臟疾病肇因的「未知物質」，可能是「軟毛青黴酸」，該物質由青黴菌生成，具有高毒性且具抗生物質特性，小林製藥已確認特定批號產品中含有此物質。（看完整報導）
鋒面今接近水氣增加 明日降雨最明顯
中央氣象署指出，30日台灣北方有鋒面接近，北部地區將有局部短暫陣雨，31日是未來一週降雨最明顯的時間點，中部以北有短暫陣雨或雷雨，西半部要留意較大雨勢。4月1日開始水氣減少，2日及3日是未來一週相對穩定的天氣，到了4日及5日又有鋒面靠近，北部跟東半部將有局部短暫雨。（看完整報導）
00940完整成分股揭曉 長榮逾9%最高、鈊象變第二
募資高達新台幣1752億元的元大台灣價值高息ETF（00940）將於4月1日掛牌，29日是上市前建倉最後一天，投信買盤動作積極，根據證交所最新統計，投信買超台股599.52億元，再度刷新歷史紀錄。元大投信公告00940完整成分股名單，前10名中的長榮持股比重9.32%最高，鈊象則是從第9名躍升至第2。（看完整報導）
藍白提電價凍漲案 台電：依法決議4月1日如期調漲
電價4月1日起平均調漲11%，國民黨團與民眾黨團提出電價凍漲案，兩項提案雖逕付二讀，但民進黨團隨即提議送交協商，立法院29日未決議停止調漲。台電表示，電價調整是依電業法規定由電價費率審議會通過，並已公告調整後的各類用戶電價表，新電價4月1日將如期實施。（看完整報導）
邱國正口頭請辭被慰留 國防部：遵總統指示恪盡職守
媒體28日報導，國防部長邱國正於國安局任職的兒子疑涉性交易。邱國正因家人所涉事宜向總統蔡英文及團隊致歉並口頭請辭，國防部29日說明，由於正值政府團隊交接期間，蔡總統要求邱國正應坐鎮崗位，確保各項重要國防事務穩健周全，邱國正將遵指示，在交接期間恪盡建軍備戰職守。（看完整報導）
朱學恒強吻鍾沛君判刑1年2月 北院：毫無悔悟應予嚴懲
名嘴朱學恒涉嫌強吻國民黨台北市議員鍾沛君，台北地方法院29日判決朱學恒1年2月徒刑，可上訴。法院認為朱學恒造成鍾沛君心理傷害，且欠缺性別平權意識、毫無悔悟，應予嚴懲。朱學恒對此表示失望並深感遺憾，認為未能得到公平審理的機會。鍾沛君則表示會繼續堅持民事求償，並將捐出賠償金幫助需要的人。（看完整報導）
齊邦媛過世享嵩壽101歲 晚年住養生村勤寫作
以「巨流河」一書引起華人世界廣大共鳴的作家、翻譯家齊邦媛，28日凌晨過世，享嵩壽101歲。齊邦媛最為人稱道的，是退休後自行安排住進養生村，並在規律的自我要求下，完成長篇巨著「巨流河」，書中詳實記載中國人長達半世紀的苦難與離散，也細膩描寫來到台灣後的生活。書評家果子離曾說，齊邦媛雖生於中國卻心繫台灣文學，並稱這是「我們的文學」。（看完整報導）
中職開幕戰今大巨蛋開打 徐若熙將投歷史性第1球
中職35年開幕戰30日下午5點將在台北大巨蛋登場，由味全龍對上樂天桃猿，味全龍隊新生代王牌投手徐若熙扛先發，將投出中職大巨蛋首球。樂天桃猿則由洋投威能帝先發，威能帝回想上次在大巨蛋登板仍激動，也很開心成為開幕戰先發投手。開幕戰預售票數已達2萬5000張，目標挑戰3萬張。（看完整報導）
中央社百年風華攝影暨文物展今開展 典藏新聞照片見證歷史
中央社2024年迎接成立100年，特別在台灣當代文化實驗場C-LAB舉辦「百年轉身．自由永續－中央社百年風華攝影暨文物展」，30日開展，展覽分三大主題，展出逾百幀代表性新聞照片及新聞採編文物，回顧中央社見證台灣民主發展與時代變遷的歷程，展期至5月2日止，並提供線上展覽，展現中央社百年歷史與新聞傳播的貢獻。（看完整報導）
開箱老照片》梨山蘋果王宋慶雲
1982年3月30日，台灣蘋果的種植、產收，從無到有的成績，已故的前退輔會福壽山農場長宋慶雲功不可沒，他同時是前泰王蒲美蓬禮遇有加的「宋爸爸」。在1958年前，水梨、桃子、蘋果等都是進口的珍貴水果，當時福壽山農場引進上百個品種試種，汰選出優良品種果苗，讓身處亞熱帶的台灣如今能品嚐到在地生產的溫帶水果。（看完整報導）
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- 早安世界》寶林茶室食物中毒案累積21例 2死6重症均檢出米酵菌酸2024/03/30 07:25
- 2024/03/29 07:09
- 2024/03/28 07:29
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