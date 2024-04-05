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花蓮地震 國軍徒步挺進太魯閣砂卡礑步道協助救援

2024/4/5 14:42
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（中央社記者吳書緯台北5日電）花蓮強震造成山區多處土石坍方，聯外道路受阻，太魯閣國家公園「砂卡礑步道」也傳出民眾受困失聯。國軍第二作戰區表示，國軍官兵今天一早協同消防局及民間特搜隊，以徒步方式挺進第一線展開搜救行動。

軍方表示，「砂卡礑步道」的救援行動，由於道路遭到土石坍方掩蓋，官兵配合消防局、民間特搜隊以徒步方式挺進現場，並進行勘查地形任務，期望能把握黃金救援時間，儘快尋獲失蹤民眾。

國軍現在設有5大作戰區，第一作戰區為陸軍澎湖防衛指揮部，第二作戰區為陸軍花東防衛指揮部，第三作戰區為鎮守北台灣的陸軍六軍團，第四作戰區為衛戍南台灣的陸軍八軍團，以及第五作戰區為駐紮中台灣的陸軍十軍團；除了五大作戰區，金門、馬祖也有防衛指揮部編制。（編輯：林淑媛）1130405

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