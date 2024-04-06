花蓮地震後 台鐵2天疏運12.2萬旅客進出花東

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（中央社記者陳至中台北6日電）台灣鐵路公司今天指出，花蓮地震後，4日清晨恢復東部幹線運行，2天分別開出470列次、51列次加班車，疏運12.2萬名旅客進出花東地區。

花蓮於3日發生芮氏規模7.2地震，一度影響台鐵東部幹線運行，後經搶修於4日凌晨恢復開行花蓮、台東列車。

台鐵公司今天發布新聞稿指出，4日、5日兩天餘震不斷，為確保安全，列車依照規定降速，或小區段停等待路線檢查完畢再行駛，部分列車晚分幅度約在20分鐘左右，但基本上可維持路線暢通，整體列車準點率維持在8成3以上。

因應省道台9線暫時中斷，台鐵目前每天加開10列宜蘭花蓮間的區間快車，建議往返北、花的旅客，可利用區間快車到宜蘭轉乘國道客運。

另外，因應和平崇德災區需要的救援人力及物資，台鐵運用區間車運送人員，也將各界捐贈的大批救援物資運到和平站，由和平村村長董蓮怡及和平站人員，將物資送往和平部落及和中部落。

台鐵另外特開7403次及7557次兩班貨運列車，以平車馱運中華電信維修工程車、台水公司搶修工程車，從花蓮運抵和平。台鐵公司感謝國軍出動協助車輛裝載捆綁，使運輸作業能迅速完成。（編輯：陳政偉）1130406