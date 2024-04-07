早安世界》花蓮地震13死6失聯344人留置 砂卡礑步道尋獲第3具遺體

花蓮地震13死6失聯344人留置 砂卡礑步道尋獲第3具遺體

中央災害應變中心指出，花蓮地震造成6人失聯、13人死亡、344人留置、1147人受傷。6日上午在砂卡礑步道尋獲第3具遺體，經身上證件確認是獨自旅行的21歲女子。賑災基金會公布，截至6日下午4時，募款已逾新台幣1億230萬元，總捐贈筆數7萬2914筆，且有來自30個國家與地區的海外人士捐款，其中以香港、日本、美國、英國、澳洲最多。數位部將低軌衛星通訊網路設備運送至災區，為國內首次於災難任務中啟用低軌衛星通訊，協助災區建立通訊網路。（看完整報導）

寶林茶室廚師糞便檢出邦克列酸 王必勝推測料理過程接觸、吃到微量

衛福部次長王必勝6日表示，寶林茶室食物中毒案中，廚師糞便檢出邦克列酸，但血液與尿液檢測為陰性，推測廚師可能在料理過程中接觸到微量問題食物。衛福部對廚師住處進行環境採檢，結果陰性。目前累計34例中毒，2死亡，4加護病房，3一般病房，25返家。（看完整報導）

鋒面報到各地防雨 9日東北季風影響北台灣稍轉涼

中央氣象署表示，7日及8日受到鋒面影響，各地都有局部短暫雨跟雷雨。9日起水氣減少，但東北季風報到，北台灣溫度略降。鋒面影響過程中，對流雲系發展旺盛，有瞬間大雨、雷擊跟強陣風的可能性，午後熱力作用下，山區也會有較大雨勢，但發生的位置要看對流發展位置而定，民眾要留意天氣資訊。（看完整報導）

清明連假收假日國道12路段易塞 南部往北建議上午9時前出發

7日清明連假收假，國道易塞路段多，高公局建議南部往北上午9時前出發。高公局指出，預估國1北向西螺-埔鹽系統等12路段恐車多壅塞；省道方面預估會有北返跟出遊車潮，北部台64線接國3中和交流道等路段也恐壅塞。（看完整報導）

台積電熊本二廠落腳菊陽町 一廠2030年在地採購率60%

日本首相岸田文雄6日前往台積電熊本新廠參訪，與台積電總裁魏哲家交換意見。台積電晚間接受記者詢問回覆，在與熊本縣地方企業會談時，魏哲家透露，熊本一廠預計2030年達到在地採購率60%，第二座晶圓廠也將落址熊本縣菊陽町。（看完整報導）

厄瓜多警方闖入使館逮前副總統 墨西哥中止外交關係

厄瓜多警方5日闖入墨西哥大使館，逮捕遭通緝的前副總統葛拉斯。墨西哥總統羅培茲歐布拉多隨後下令中止與厄瓜多的外交關係。法新社報導，葛拉斯2013到2017年擔任厄瓜多左翼前總統柯利亞的副手，如今被控涉貪而遭當局通緝，他去年12月躲進墨西哥大使館。厄瓜多現任總統諾波亞政府稱此舉是「非法行為」。（看完整報導）

裴洛西加入連署 籲拜登政府停止向以色列運武器

美國聯邦眾議院前議長、總統拜登的重要盟友裴洛西5日簽署數十名民主黨籍國會議員寫給拜登與國務卿布林肯的連署信，敦促停止運送武器給以色列。哈瑪斯去年10月7日襲擊以色列，以色列隨即對加薩展開軍事攻擊；據加薩衛生部通報，有超過3萬3000人死於以哈戰爭，這個狹長的沿海飛地也陷入大規模饑荒，如今以色列受到愈來愈嚴厲的國際批評。（看完整報導）

美東4.8地震2011年來最強當地人超有感 威力為花蓮強震1/8000

美國東北部5日早上發生地震，讓很少感受地震威力的當地居民驚嚇。美國地質調查所初估地震規模4.8，是這個人口稠密地帶2011年以來最強地震。華爾街日報指出，從緬因州到維吉尼亞州居民都明顯感受到搖晃，不過沒有造成傷亡或重大災情。按美國地質調查所說法，台灣4月3日規模7.2的花蓮地震，威力是美東這場地震的8000倍。（看完整報導）

蕭美琴訪捷克傳遭中方尾隨 北京對台外交騷擾事件一覽

捷克媒體揭露，副總統當選人蕭美琴3月中旬訪捷期間，遭中國軍事外交人員跟車尾隨。中國近年不僅在國際場域公開打壓台灣，私下動作也不斷，中國外交相關人員多次傳出在海外對台灣外交行動採取跟騷作為甚至動粗。（看完整報導）

鄧愷威巨人主場開幕戰亮相 聽見唱名起雞皮疙瘩

舊金山巨人主場開幕戰迎戰聖地牙哥教士，旅美台灣投手鄧愷威在全場歡呼聲中出場。他說聽見名字被隆重叫出時，有點「雞皮疙瘩」，會是一輩子難忘的回憶。「讓我們一起歡迎鄧愷威！」結束連7天客場開季比賽，效力巨人的鄧愷威5日跟著球隊一同現身巨人球場，這是他升上大聯盟後首度在主場亮相。（看完整報導）

開箱老照片》江湖第一俠女苦海女神龍

1970年至1973年的「雲州大儒俠史艷文」布袋戲電視劇，收視率曾創下逾90%的空前紀錄，史艷文、韃靼公主波娜娜、秘雕、藏鏡人、怪老子等就此登上螢幕。其中，波娜娜武功高強，多次助主角史艷文打勝多場戰役，她在劇中出現時總是伴隨著改編自日本歌曲的「苦海女神龍」，演唱者邱蘭芬也因此成名。1994年4月7日，她在「寶島歌聲」台語老歌演唱會的記者會一展歌喉，贏得滿場掌聲。（看完整報導）

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