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台灣公益聯盟捐助花蓮 盼伴災民走過生命幽谷

2024/4/8 20:38
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（中央社記者曾以寧台北8日電）強震重創花蓮，各界捐款協助重建，社團法人台灣公益聯盟今天捐出2筆共新台幣12萬元，盼陪伴災民走過生命幽谷。

花蓮3日發生芮氏規模7.2強震，財團法人賑災基金會今天傍晚公布最新募款金額，至下午4時已募得近2.9億元，總捐贈筆數超過10萬筆；7-ELEVEN、全家、萊爾富、OK機台響應捐款免手續費。

社團法人台灣公益聯盟（TPWL）創辦人鄭龍水親自到銀行臨櫃，代表捐款人捐出10萬元善款，並同步以個人名義加碼捐出2萬元，捐進財團法人賑災基金會專款帳戶。

鄭龍水透過新聞稿表示，社團法人台灣公益聯盟平日仰仗社會各界的善心捐款，才能推動各項服務弱勢群體的工作，有鑑於3日災情嚴峻，因此捐款災區，發揮人飢己飢、人溺己溺的公益精神，盼望災民重獲希望，快速恢復生活日常。

鄭龍水說，公益聯盟的使命就是扶助處於弱勢境遇者，重獲希望，實踐夢想；身為公益團體一分子，撫慰災民傷痛不能等，助人行動不能缺席，因此透過捐款表達「聯盟也能幫助他人」的心意，也號召全民響應，祈能拋磚引玉，帶動善循環，集體用愛扶助災民翻轉境遇。

捐款花蓮，賑災基金會表示，4大超商響應捐款免手續費，從9日凌晨0時開始，民眾可至7-ELEVEN的ibon機台進行捐款，9日上午9時起，全家便利商店的FamiPort、萊爾富的Life-ET、OKmart的OK‧go機台也可捐款。（編輯：管中維）1130408

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