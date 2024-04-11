早安世界》賴清德首波內閣名單公布 卓榮泰任行政院長鄭麗君副院長
賴清德宣布首任閣揆卓榮泰 盼組成AI行動內閣
總統當選人賴清德10日公布首任內閣人事，行政院長由前民進黨主席卓榮泰擔任，副院長為前文化部長鄭麗君、秘書長為國發會主委龔明鑫、發言人為前台中市議員陳世凱，盼組成AI行動內閣。卓榮泰表示，會續推福國利民政策，努力爭取民眾認同與支持，打造民主、繁榮、和平新台灣。（看完整報導）
花蓮地震16死3失聯 砂卡礑步道1家5口遺體全尋獲移出
花蓮地震搜救失聯6人在10日有新進展，搜救人員於砂卡礑步道尋獲3具遺體，連同日前發現的2具遺體先後運出，根據遺體隨身包內的證件，推測是失聯游家5口，搜救人員說，圓滿讓一家人相聚。截至10日晚間6時，花蓮地震已釀16死，澳洲籍的新加坡夫妻以及和仁礦區中和礦場1名男子仍失聯。另一方面，天王星大樓罹難康老師的愛貓「貓咪」10日一度現蹤瓦礫堆，拆除現場播放貓叫聲誘捕，盼能順利救出。（看完整報導）
防堵性犯罪網站「創意私房」 數位部封網已無法連入
藝人黃子佼透過性犯罪網站「創意私房」持有兒少性影像惹議，衛生福利部為打破現行業者不配合才能封網的法令限制，首度引用行政執行法第36條，10日下午函請數位部協助執行封網。數位部晚間近6時30分收到衛福部公文，財團法人台灣網路資訊中心協調各網際網路接取服務提供者，已停止解析網域名稱。（看完整報導）
高雄狼師涉性侵數十男童遭羈押 教育局籲受害者提出檢舉
高雄一名國小教師涉嫌長期長達20年性侵數十名男學童，檢方發現至少有16名受害者，該名教師去年6月遭羈押至今，教育局已依法停聘該師，並全面配合檢調進行調查，教育局也呼籲若有其他受害者或其法定代理人，可向教育局或學校提出檢舉申請調查。（看完整報導）
北京馬習二會 馬英九談九二共識 習近平講家國團圓
前總統馬英九10日下午在北京人民大會堂與中共總書記習近平會面，這是繼2015年新加坡「馬習會」後，兩人第二次會面。兩人見面後在鏡頭前握手16秒，習近平致詞提及外部的干涉阻擋不了家國團圓的歷史大事；馬英九致詞一開始時稱習近平為「習總書記」，過程中將「中華民族」口誤講成「中華民國」，但又立刻改口，他也談到堅持「九二共識」，反對台獨，求同存異，擱置爭議，共同追求和平發展。（看完整報導）
馬英九訪中之行 外媒稱遭北京用來反擊國際批評
前總統馬英九10日再度會晤中國領導人習近平，國民黨團認為這代表打破當前兩岸高度對立緊繃的互不往來的僵局，更是兩岸重啟和平交流重要的一步。民進黨指出，馬英九的意見無法代表台灣人民，呼籲中共當局在「對等、尊嚴」前提下，與台灣執政黨展開交流對話。民眾黨則表示，馬英九的致詞提到堅持九二共識，恐怕落入既定框架，也未獲主流民意認同。外媒評論馬英九這趟訪中行剛好呼應習近平的「中國夢」，而且被北京用來反擊國際社會對中國的批評。（看完整報導）
民主基金會完成改選 韓國瑜獲推舉任董事長
台灣民主基金會10日召開董事會，外傳立法院長韓國瑜辦公室未收到開會通知，代理董事長吳釗燮指出，4月2日中午曾拜會韓國瑜，當面說明要召開董事會及議程重點。而會中全體董事推舉韓國瑜擔任董事長，並通過第8屆董事、監察人名單及112年度決算案。（看完整報導）
台積電3月營收創同期新高 2024年首季史上最旺
台積電10日公布3月營收新台幣1952.11億元，月增7.5%，年增34.3%，創同期新高；2024年第1季營收5926.44億元，季減約5.26%，年增16.5%，也創同期新高，第1季實際業績表現優於預期。台積電將在4月18日舉行線上法人說明會，法人預期台積電營運將於第1季落底，第2季業績可望回升。（看完整報導）
小林製藥紅麴案衛福部公布求償管道 無就醫資訊也可盡量通報
日本小林製藥含有紅麴成分的保健食品疑導致腎臟疾病，食藥署10日表示，台灣目前累計34人通報，其中6人是自行從日本購入小林製藥紅麴產品。食藥署也公布求償管道，消費者若買到相關產品，以台灣小林藥業為聯絡窗口，可根據產品入手管道，諮詢退貨及退款等事項。（看完整報導）
芝加哥非裔男拒攔檢遭便衣警開96槍身亡 民眾質疑執法過當
26歲非裔男子利德3月駕車遇芝加哥便衣警察攔檢，遭警方在41秒內開了96槍擊斃，美國芝加哥警察究責民事辦公室9日表示，初步證據顯示是利德先開槍導致一名員警受傷，隨後4名警察反擊。不過家屬質疑當局對於槍擊案的說法，辯護律師史卓指出，這些便衣警察沒有表明自己是執法人員，因此這次攔檢是違憲。（看完整報導）
開箱老照片》美食快遞土豆e食網開幕
2000年4月11日，號稱全球第一家的美食快遞網站土豆e食網在台北開幕，提供24小時全天候美食服務，民眾在家中透過網路點餐即可享受各式美食。土豆e食網一開始是以竹科廠商為主，接著開始有自己的物流車隊，主打線上訂餐後可1小時送貨到府，並擴及至台北。當年6月時，土豆e食網平均每天可以接到200到300筆訂單，網站的會員數約2萬5000人左右。（看完整報導）
Podcast》巴黎奧運倒數3個月 法國準備好了嗎？
法國巴黎奧運將於7月26日開幕並舉辦為期17天的賽程，這也是巴黎繼一世紀之後，首度再次主辦。別開生面的搭船開幕式、結合古蹟地景的比賽場地、塞納河游泳競賽...等，法國政府卯足了勁，誓言帶來一場與眾不同的巴黎奧運。在賽事期間，有不少路段將進行道路管制，巴黎居民的生活也因此受到影響。（收聽Podcast）
以下平台上午8時同時發布早安世界，給你最精華的新聞摘要！
電子報、Facebook、Instagram限時動態、YouTube
- 早安世界》賴清德首波內閣名單公布 卓榮泰任行政院長鄭麗君副院長2024/04/11 07:23
- 2024/04/10 07:21
- 2024/04/09 07:14
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。