地球日與總統對話 環團：不滿意但可接受

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（中央社記者張雄風台北22日電）全國NGOs今天與總統蔡英文及總統當選人賴清德，對碳費、能源轉型及晶鼎焚化爐等對話，會後環團認為「不滿意但可接受」；環團轉述賴清德說應提升溝通型式、讓對話更順暢等，對此表示肯定。

今天是世界地球日，總統蔡英文循慣例於總統府接見「全國NGOs環境會議」代表團體；今年總統當選人賴清德也一同出席，環團指出，本次也是21年來第一次由兩屆總統同時接見。

台灣公民參與協會理事長何宗勳在會後記者會表示，賴清德會中都有做筆記，也說可以再提升這樣的溝通型式，未來希望與全國NGOs的對話能更順暢，政府與民間需要一起擔起共同解決問題的責任；民間與政府意見分歧的部分，也應該以多方對話的平台，以民主的方式，尋求最大的共識。

至於能源議題，何宗勳提到，賴清德希望接續蔡總統的步伐，進行第二次的能源改革。

台灣蠻野心足生態協會理事長陳憲政補充，關於協和電廠更新改建計畫（四接）的問題，賴清德認為包含光電、天然氣，很多能源的議題是交互影響，希望不同的團體一起協商，並將時間的尺度拉長，討論對國家最好的能源政策方向。

看守台灣協會秘書長謝和霖表示，經濟部會中提到，雖然認同環團所提出廢棄物管理的方向，但設置能由政府所監督的垃圾處理設施是有必要的；晶鼎焚化爐興建案是否撤案議題，由於這涉及履約管理，擔心若立刻撤案，後續若有訴訟可能會敗訴，因此需要更審慎因應，但提到並不存在「強渡關山」的問題。

荒野保護協會理事長李騏廷表示，關於綠色稅制的議題，如碳費改碳稅的期程等，財政部仍然只有官式回覆，從去年溝通會議至今，一次次詢問都是一樣的答案「持續研議、收集資料」；希望未來賴清德正式就職後，財政部能更加主動。

李騏廷告訴中央社記者，賴清德會後有與他稍微再針對綠色稅制短暫對話，不過「有點不對焦」，相信他是有做功課，但與環團所期待的目標仍有溝通的空間。

關於彰化芳苑濕地劃設為國家級濕地一事，環團提到，雖然會中並沒有承諾，但有說民間、政府可以一起面對；雖不滿意答案，但可以接受溝通的態度。（編輯：李亨山）1130422