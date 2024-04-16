屏東冷鏈集貨廠啟用 估每年減300噸鮮果損耗

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃郁菁屏東縣16日電）建立冷鏈系統是農業部農糧署近年重點計畫，今天屏東枋寮鄉新啟用1座冷鏈集貨包裝加工廠，預估每年可減少300公噸鮮果損耗，拉長芒果運銷時間，首批外銷將至香港。

冷鏈集貨包裝加工廠朋泉生產合作社理事主席盧旺昇接受媒體聯訪表示，合作社主要農產品為愛文芒果，契作耕地面積約150公頃，年均產量約1500公噸，因產季期間有大量果品集貨需求，為調節芒果盛產期間產量過度集中問題，接受農業部農糧署冷鏈物流計畫輔導，建立冷鏈集貨包裝場面積318坪。

盧旺昇說，儲運時間拉長，強化國產芒果外銷競爭力，產季初期首批芒果外銷1公噸多，接下來預計每週5公噸；目前也在準備5月中旬後出口日本、韓國，銷售量預估每批約5噸。日本由於檢疫較繁複，出口主力可能落在6月初後。預估今年總共可外銷近500公噸，占全縣外銷量1/3左右。

屏東縣副縣長黃國榮表示，屏東芒果近年來產量不斷增加，對枋山枋寮地區更是主要農產品，4、5年前改良種栽種面積在3000公頃左右，今年統計超過4600公頃，冷鏈系統對現在市場型態十分重要，希望世界各國都能享用到屏東芒果。

農糧署代理署長蘇茂祥表示，農糧署推動冷鏈物流計畫，鼓勵產地農產品從集貨、分級、包裝，甚至到加工都能低溫處理，朋泉生產合作社導入冷鏈管理、低溫作業的貨包裝場域，並搭配後端冷藏運輸車冷鏈系統，可有效提升愛文芒果供貨能力，預估每年可減少約300公噸鮮果損耗。

根據農糧署新聞稿，今年屏東地區愛文芒果盛產期為5月中下旬，朋泉生產合作社透過出口貿易商使用冷鏈物流專車，全程冷鏈配送到機場，並空運至香港，未來包含新加坡、馬來西亞、澳洲、紐西蘭都是合作社主要外銷目標國家。（編輯：唐聲揚）1130416

屏東朋泉生產合作社冷鏈集貨包裝場啟用，儲運時間拉長，強化國產芒果外銷競爭力，預估今年總共可外銷近500公噸，占全縣外銷量1/3左右。中央社記者黃郁菁攝 113年4月16日