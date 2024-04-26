桃園新竹高雄等11縣市大雨特報 高雄屏東注意大雷雨【更新】
2024/4/26 12:33（4/26 13:28 更新）
（中央社網站26日電）中央氣象署今天上午發布大雨特報，提醒桃園、新竹、苗栗、台南、高雄等11縣市民眾留意強降雨。
氣象署上午12時25分發布大雨特報，範圍包括桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣及澎湖縣等11縣市。另發布大雷雨即時訊息，高雄市、屏東縣持續至下午2時45分。
新竹縣油羅溪（雞油樹下區域）災防告警持續至下午1時25分；氣象署指出，該區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，提醒民眾留意溪水暴漲並儘速遠離。
氣象署表示，今天鋒面影響，且西南風明顯偏強，天氣不穩定，降雨範圍廣，各地易有短暫陣雨或雷雨出現，西半部、東北部及澎、金、馬可能有局部大雨；中南部甚至有局部豪雨發生的機率。（編輯：趙敏雅）1130426
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