國土署：花蓮地震災民勿輕易出售房地 影響請領權益

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（中央社記者陳俊華台北29日電）國土署今天說，花蓮震災後，正研議補助住戶重建費用，原則將以建物重建價格為基準；近期有仲介業者欲以低價向災民收購房地，因涉及後續請領權益，請災民勿輕易出售房地或讓渡權益。

內政部國土管理署透過新聞稿表示，0403及0423地震過後，花蓮縣截至目前為止，已拆除的危險建築物或圍牆、建築裝飾等共計10件，另有3件拆除中及2件待拆。

國土署說，有關災區建築物毀損評估工作，建築師及專業技師依照民眾請求，持續評估中，中央也與賑災基金會研議補助住戶重建費用，原則將以建物重建價格為基準，並訂定上限為原則，以減輕重建戶負擔。

國土署指出，近期聽聞有仲介業者前往災區，欲以低價向災民收購房地，提醒受災民眾，現在是重建及復原的階段，各項補貼措施將逐一實施，因涉及後續請領權益，請勿輕易出售房地或讓渡相關權益。

國土署表示，為加速辦理震後毀損建築物及家園重建工作，將成立專案辦公室進駐，就近、就地給予受災民眾有關居住安置、危老重建或都市更新等支持，以加速落實各項復原工作，讓受災民眾能早日恢復安定生活。（編輯：蘇志宗）1130429