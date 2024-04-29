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阿里山林鐵暌違9年試運轉成功 擬7/1全線通車

2024/4/29 17:22（4/29 18:07 更新）
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阿里山林鐵新建總長1106公尺42號隧道，本體工程民國2023年底落成，2024年3月底完成鋼軌及枕木等軌道鋪設作業，經路線檢查及改善後，29日試運轉，從北門車站行駛到阿里山車站（圖），測試結果一切正常。（阿里山林業鐵路及文化資產管理處提供）中央社記者蔡智明傳真 113年4月29日
阿里山林鐵新建總長1106公尺42號隧道，本體工程民國2023年底落成，2024年3月底完成鋼軌及枕木等軌道鋪設作業，經路線檢查及改善後，29日試運轉，從北門車站行駛到阿里山車站（圖），測試結果一切正常。（阿里山林業鐵路及文化資產管理處提供）中央社記者蔡智明傳真 113年4月29日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣29日電）遭2009年莫拉克、2015年杜鵑颱風重創損壞的阿里山林業鐵路今天試運轉，列車從北門站行經新建42號隧道順利抵達阿里山站，測試結果一切正常，預計7月1日全線通車。

阿里山林業鐵路及文化資產管理處副處長周恆凱告訴中央社記者，莫拉克風災後，2015年全線修復曾試運轉1次，列車從嘉義市開到阿里山，但不久又因杜鵑颱風導致林鐵再度中斷。

周恆凱表示，新建總長1106公尺42號隧道，本體工程2023年完成，2024年3月底完成鋼軌及枕木等軌道鋪設作業。

周恆凱說，經路線檢查及改善後，上午試運轉測試，從北門車站行駛到阿里山車站，測試結果正常，預定5月底前完成試運轉並報請交通部檢查，以7月1日全線通車為目標。

農業部林業及自然保育署表示，莫拉克颱風造成阿里山林鐵421處災害而停駛，經6年修護，原定2015年底全線通車，卻又遭遇杜鵑颱風強力侵襲，十字路站到屏遮那站間的42號隧道發生2處長達55公尺大型崩塌。

新建42號隧道動支前瞻基礎建設預算約新台幣4.16億元，2021年1月8日動工，克服海拔1600多公尺沒道路可達的二萬坪山區，及低溫、濃霧等地理與氣候特質，在有限狹小腹地運輸機具和材料，工程人員3年多日以繼夜完成工程。（編輯：李明宗）1130429

阿里山林業鐵路及文化資產管理處副處長周恆凱表示，29日阿里山林鐵全線試運轉測試，從北門車站行駛到阿里山車站，測試結果正常，預計5月底前完成試運轉並報請交通部檢查，以7月1日全線通車為目標。（阿里山林業鐵路及文化資產管理處提供）中央社記者蔡智明傳真 113年4月29日
阿里山林業鐵路及文化資產管理處副處長周恆凱表示，29日阿里山林鐵全線試運轉測試，從北門車站行駛到阿里山車站，測試結果正常，預計5月底前完成試運轉並報請交通部檢查，以7月1日全線通車為目標。（阿里山林業鐵路及文化資產管理處提供）中央社記者蔡智明傳真 113年4月29日
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