嚮辣初瓦西門店13日復業 全程直播廚房作業30天

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北10日電）王品集團旗下初瓦、嚮辣西門店先前因食安風波自4月6日停業，王品今天宣布，經過主管機關複查獲准，將於5月13日復業，除了強化水質管理、同仁健康、提升檢驗3大面向，也首創網路直播廚區作業30天。

受食安事件影響，王品昨日公告，台灣事業群4月業績新台幣13.3億元，年減3.66%。

王品今天發布新聞稿宣布，旗下嚮辣與初瓦捷運西門店經過主管機關複查與用水抽查檢驗後，於5月6日獲准復業，為確保消費者用餐與員工作業環境健康無虞，仍先進行自主清潔、消毒作業與作業流程優化，於13日復業。

王品集團指出，停業期間推出3大關懷方案，聯繫受影響的消費者，提出餐費退費、醫療給付與慰問金關懷等機制。受影響的員工，王品集團比照消費者方案，給予慰問金與相關協助。

王品強調，以水質管理、同仁健康及提升檢驗3大面向，維護健康用餐環境與食品安全，透過委託公正第三方機構SGS進行水質與冰塊檢測，定時完整執行清消以維護食品安全，集團實驗室也持續取得國際認證ISO17025，精準檢驗提升食品安全事件應變能力。

此外，王品集團官方YouTube頻道13日起全程直播嚮辣及初瓦捷運西門店的廚房作業畫面，從開業前準備、餐區製作過程、打烊前清潔畫面等，透明公開讓社會大眾了解餐飲產業日常狀況，以及重點區域的優化作法。（編輯：張良知）1130510