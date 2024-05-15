雙陰道、雙子宮頸害不孕 台大醫微創手術圓生子夢

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（中央社記者曾以寧台北15日電）約5%女性患有先天性子宮畸形，其中「子宮中膈」會將子宮腔一分為二，罕見狀況下可能連子宮頸都分兩邊；台大醫院利用子宮頸本身彈性與子宮中膈差異進行微創手術，助順利懷孕。

今年33歲的陳小姐，從小到大沒有經痛過，從來沒有想過自己的子宮可能有任何問題；但結婚後經歷長時間備孕，吃了不少中藥仍然不孕，後來到不孕門診諮詢才發現有子宮中膈問題，且罕見連陰道、子宮頸都分2邊，幸經轉診到台大醫院接受手術後，才3個月就成功懷上孩子，如今也已懷上第2胎。

台大醫院婦產部醫師楊博凱今天在記者會上說明，約有5%女性患有先天性子宮畸形，其是受胚胎時期的子宮發育異常，甚至可能合併陰道結構異常；其中又以「子宮中膈」的占比最高，對於流產影響也最大。

「子宮中隔」是指，子宮腔中間有肌肉纖維縱隔，輕微狀況是僅從子宮底有突起，但嚴重的情況卻可把子宮腔分為兩個獨立腔室，甚至陰道也分為兩個。

台大醫院婦產部主任楊政憲指出，這樣擁有兩套完全獨立、並行的通道，從陰道貫穿至子宮腔，包括陰道中膈、雙子宮頸等的「完全性子宮中膈」患者，通常在性行為時會固定從其中一邊進去，因此長時間下來，除非排卵都是排在其中某一邊，否則懷孕機率就會較常人還低，且也較容易流產。

要切除子宮中隔、擴大子宮腔空間，還要避免患者在未來懷孕時發生子宮頸閉鎖不全，醫師須在保留雙子宮頸的同時，精準打通兩個子宮通道、進行切除。

楊博凱說明，過去常使用物理性或光學性導引來打通兩個子宮通道，但引導不明確可能導致手術失敗，甚至造成子宮穿孔，且需要同時使用子宮鏡與腹腔鏡才能進行手術。

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台大醫院則利用子宮頸本身彈性與子宮中膈的差異，進行擴張後，子宮中膈上會出現微小開口，就能藉此打穿左右腔室，並進一步把子宮中膈完整分離。楊博凱指出，這項手術不需要使用腹腔鏡，可讓患者少捱一刀，且成功率可自過去的5到6成，提升到9成。

台大醫院婦產部生殖內分泌暨不孕症團隊，在楊政憲主任帶領下，過去16年已治療58例完全性子宮中膈病患。這項創新微創手術技術，大幅降低手術困難度及增加手術成功率，受到國際肯定，獲國際婦產科微創手術期刊JMIG﹙Journal of Minimally Invasive Gynecology﹚刊登。（編輯：李亨山）1130515