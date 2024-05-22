康橋校車2度出事 新北限5月底前改善否則最重停招

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（中央社記者高華謙新北22日電）康橋校車2個月發生2起事故。新北市教育局今天到校稽核並表示，車輛檢驗合格、無重大違規，限校方5月底前提出完整說明報告，且需立即改善，否則最重處以減招或停招處分。

康橋國際學校秀岡校區位於新北市新店區，3月11日晚間發生校車在台北市文山隧道內翻覆，造成20人受傷就醫；昨天晚間又發生校車在文山隧道內打滑並撞擊隧道牆壁，2名學生輕傷送醫治療，隨後返家休息。

新北市政府教育局今天發布新聞稿表示，今天上午派稽查小組到校稽核，已要求學校儘快釐清肇因，校方須於5月底前提出完整說明報告及改善措施，並需立即改善；若無改善成效，後續將依據私立學校法第55條規定，最重處以減招或停招處分。

教育局說，同時交通局將發文台北市區監理所安排車輛檢查，並要求駕駛教育訓練；且勞檢處將再次到校稽查，了解租賃公司是否有違反勞動基準法相關規定，確保學生安全。

教育局表示，這次事故校方已完成校安通報，車輛為長嶸通運股份有限公司所有，已於今年2月23日完成檢驗且合格，這輛車沒有重大違規事項；另車齡及駕駛人年齡都符合學生交通車管理辦法規定。如有違反合約應依罰則規定處理，最重得解除合約。

教育局說，昨晚事故車輛共有8名學生，今天6名學生到校正常上課，另有1人上午請假、1人請假在家休息。教育局已請學校持續關注學生身心健康並關懷輔導。此外，學校將辦理全校交通安全及安心宣導，並針對受傷學生課業進行個別關懷及補救。

教育局強調，每月都會同警察局及監理所辦4至5次學幼童車聯合稽查，路邊攔截檢查學幼童專用車，查察重點包含車輛是否有核備、行車記錄器及滅火器等安全設備是否合格、駕駛及隨車人員是否符合法規等，違規車輛都依規定裁處與要求立即改善，並列管追蹤。（編輯：李錫璋）1130522