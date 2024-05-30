110公斤男餐飲店工作含糖紅茶當水喝 36歲得糖尿病

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（中央社記者鄭維真彰化30日電）36歲王姓男子在餐飲店工作，平時以店家提供消費者的免費含糖紅茶當水喝，體重110公斤的他，且有遺傳及肥胖體型高風險因子，近1年來頻尿、睡不好，就醫才發現已罹患第二型糖尿病。

衛生福利部彰化醫院今天發布新聞稿，個案管理師邱小佳指出，王男白天很少喝水，口渴就喝店家免費提供給顧客自取的含糖紅茶，下班也會帶回家喝，長期少喝水，以喝含糖飲料為主。

家醫科醫師郭馨鎂表示，王男有家族糖尿病史，祖父及父親都是糖尿病患者，加上他飲食沒節制、愛吃炸物、把含糖飲料當水喝，身材高大體重110公斤，屬肥胖體型，這些高危險因素釀成不到40歲就罹患糖尿病。

郭馨鎂指出，糖尿病常見多吃、多喝、多尿3多症狀，第二型糖尿病年齡持續往下探，王男一開始因頻尿前往泌尿科看診，轉介到家醫科後發現其糖化血色素達到13%（正常值4.0至5.6%），且已出現尿糖；微蛋白尿達42mg/Dl（正常值小於30mg/dL）。

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郭馨鎂表示，這名病患糖化血色素非常高，確診為糖尿病，已嚴重到開始破壞腎臟；據統計，8成第二型糖尿病者有肥胖或體重過重問題，被稱為糖胖症，未來出現眼睛、神經、腎臟等病變或合併心血管疾病、腦血管疾病風險較高。

邱小佳說，王男除藥物控制，經衛教後也改掉喝含糖飲料習慣，每天喝3000毫升以上水並運動，嚴格執行飲食管理，規律作息，如此才可能控制血糖，減緩腎臟傷害。（編輯：陳仁華）1130530