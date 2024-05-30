早安世界》WHA歐盟及26國發言挺台 荷蘭紐西蘭以色列聲援
WHA歐盟及26國發言挺台 荷蘭紐西蘭以色列聲援
本屆世界衛生大會（WHA）共有26個會員國及觀察員身分的歐盟代表公開發言挺台。非邦交國新增荷蘭、紐西蘭、拉脫維亞、以色列及歐盟等5國，共16國（含歐盟）利用全會總討論的各國發言時段為台發聲；邦交國則除了梵蒂岡外「全員出動」，11國代表都上台呼籲支持台灣參與。吐瓦魯衛生部長那達士說，「若台灣2350萬人民仍然被排除在外，我們將永遠無法堅定聲稱已實現了全民健康覆蓋」。此外，率團赴日內瓦爭取台灣加入世衛的衛福部長邱泰源表示，未來大環境挑戰恐怕更嚴厲，並非因中共對台不友善程度因賴政府而增加，而是因為中國策略正在轉變。（看完整報導）
112年攤販數降至23.3萬創新低 平均年營收169萬元
主計總處29日公布最新攤販經營概況調查，112年因疫情衝擊內需，來台旅客人數急凍，同時疫情催化網購、外送平台發展，3大因素導致攤販數呈負成長，攤販數23.3萬攤創民國77年統計以來最低水準。主計總處官員強調，攤販家數創新低，不宜單純以經濟環境不好解讀，因為觀察去年以來相關經濟數據，餐飲、零售營業額都還有創高，顯見內需動能穩健。在營業類別觀察方面，以生鮮肉類平均每攤營業收入新台幣378.9萬元、利潤82.3萬元，居各類別之冠。（看完整報導）
花蓮自由行補助開放登記 6月起平日每房折1000假日500元
花蓮國旅補助6月1日開跑，即日起開放民眾上網登記。觀光署29日指出，持有中華民國身分者都可登記，登記完後入住花蓮旅宿，符合資格就可折抵房價，平日（週一至週四）入住可折抵1000元，假日折抵500元，但跟8月上路的台東國旅補助只能擇一參加。網站將隨時更新經費進度，如經費提前用罄，至遲將於用罄3週前公告停止受理申請。（看完整報導）
傅崐萁盼政院勿抗衡國會 卓榮泰：捍衛憲法不是對立院不禮貌
立法院28日三讀通過國會職權修法相關法案，行政院長卓榮泰表示，政院將會在收到三讀通過的條文後，研議依憲法增修條文所定程序移請立法院覆議。卓榮泰29日拜會國民黨團，總召傅崐萁表示，國會要有能力來制衡監督，才能讓行政體系有更大發展的潛力，希望卓院長再思考一下，不要剛就任就提出與國會相抗衡的做法。卓榮泰指出，行政院依照憲政程序而做任何的行為，希望不要當作是對立法院的不禮貌，因為這是行政院維護、遵守、捍衛憲法的實質表現。（看完整報導）
接見美參議員達克沃斯訪團 賴總統：展現台美堅持夥伴關係
美國聯邦參議員達克沃斯率領跨黨派重量級議員團訪台，成員包括聯邦參議員蘇利文、昆斯、巴特勒及國會專業幕僚一行共16人。總統賴清德29日接見美國參議院跨黨派代表團時表示，各位都是深化台美關係的重要推手，無論是年度「國防授權法」，或是上個月通過的「印太安全補充撥款法案」，都納入許多有關台灣的倡議與資源，各位的來訪更加展現台美堅實的夥伴關係。達克沃斯也重申，希望與台灣一起合作維持和平與穩定。（看完整報導）
福州旅遊業規劃6月赴馬祖踩線 觀光署：透過小三通
中國福建福州的旅遊業者計劃於6月前往馬祖踩線，觀光署長周永暉29日指出，踩線團是透過小三通赴馬祖，並非觀光署邀約，實際日期跟踩線地點他並不清楚，至於開放兩岸觀光跨部會還在協調中。連江縣長王忠銘表示，期待福建恢復到馬祖團體旅遊能成為活絡兩岸觀光試金石。（看完整報導）
日本小林製藥紅麴案釀5死 官方確認軟毛青黴酸傷腎
日本小林製藥紅麴案釀5死，日本政府厚生勞動省29日宣布，經動物實驗確認從原料檢驗出的「軟毛青黴酸」，會引發腎臟中的腎小管壞死。厚勞省推測，小林製藥產製紅麴原料前，也就是在培養紅麴菌階段，工廠內混入了青黴菌。台灣食藥署表示，目前共接獲64件相關通報，若有更多事證證明小林製藥責任重大，有助台灣消費者求償。（看完整報導）
三星電子工會6月7日首度罷工 恐衝擊半導體供應鏈
韓國科技大廠三星電子工會29日宣布，將在6月7日發動公司有史以來第一次罷工。三星電子是全球最大智慧型手機製造商之一，也是全球少數幾家製造高端記憶體晶片用於生成式人工智慧（AI）的企業之一。該企業領導階層自1月以來便與工會談判代表針對薪資進行磋商，但兩方一直無法縮小歧見。如果罷工真的上演，有可能威脅關鍵的全球半導體供應鏈。（看完整報導）
中國海警新規可在南海拘捕外國人 菲律賓示警局勢升級
中國海警局發布「海警機構行政執法程序規定」 ，6月15日起施行的新規定將允許對涉嫌侵入的外國人進行拘留。菲律賓總統小馬可仕29日表示擔憂，指出「這項新政策威脅要拘留我們公民，這是在讓局勢升級。」，小馬可仕說菲律賓將會透過對中國的所有聯繫窗口，阻止咄咄逼人行徑，讓菲律賓漁民得以在南海捕魚。（看完整報導）
世界棒球12強預賽賽程出爐 台灣全在大巨蛋出賽首戰11月13日對韓國
WBSC於29日公布世界棒球12強賽預賽賽程，共分為2組，台灣隊與日本、韓國、古巴、多明尼加及澳洲隊同為B組；A組是墨西哥、美國、委內瑞拉、荷蘭、巴拿馬、波多黎各隊。台灣隊首戰預計在11月13日迎戰韓國隊、14日挑戰多明尼加、16日上演備受矚目的「台日大戰」、17日對決澳洲、18日面對古巴，比賽地點皆在台北大巨蛋。（看完整報導）
開箱老照片》反共女作家古威威
反共女作家古威威1960年出生於北平，16歲開始寫作，創作文類以散文為主，她將在中國大陸16年的生活經驗，透過文字留下時代的紀錄，並寫出對社會的期許、對家國的情懷與關切。18歲時出版「我家在天安門後面」、「16歲．北平」轟動港台。古威威1978年5月30日在母親陪同下，與妹妹來台就學。古威威畢業於政大新聞系，曾獲國家文藝獎、優秀青年獎章、陳香梅新聞特殊才藝獎等獎項。（看完整報導）
【特派談新事】中央社採訪WHA再受阻 中國因素何時能破關？
第77屆世界衛生大會（WHA）於5月27日至6月1日在日內瓦舉行，中央社巴黎特派曾婷瑄及布魯塞爾特派田習如去年申請到採訪證，卻在領證時因中國施壓而被撤銷採訪許可，今年再度嘗試叩關，但在申請階段就因中國因素遭阻攔。本集節目邀請曾婷瑄分享這兩年申請採訪證的經過，以及國際社會如何看待這件事？她也將分享面對這樣的困境，台灣應該如何努力。（收聽Podcast）
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- 早安世界》WHA歐盟及26國發言挺台 荷蘭紐西蘭以色列聲援2024/05/30 07:14
- 2024/05/29 07:24
- 2024/05/28 07:13
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