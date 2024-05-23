早安世界》內需服務業續熱 4月失業率3.36%創24年同月最低

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內需服務業續熱 4月失業率3.36%創24年同月最低

主計總處22日公布4月失業率為3.36%，月減0.02個百分點，連續2個月下滑，且創24年同月最低表現。4月失業人數為40.3萬人，較3月減少2000人；與去年同月比較，失業人數減少1.4萬人。此外，經季節調整後的失業率為3.39%，同步下滑，主計總處官員表示，內需服務業持續復甦、製造業轉好，整體勞動市場穩定。 （看完整報導）

受監護處分脫逃犯落網 雙北基宜23日起開放校園

因殺人未遂受監護處分的簡姓男子脫逃多日22日落網，他19日自基隆某醫院脫逃，當天搭乘客運至北市，行蹤遍布雙北，先後曾到捷運南京三民站、龍山寺站、新埔站，22日晚間7時30分於新莊區雙鳳路一處公寓大廈落網。原本宣布暫停開放校園的台北市、新北市、基隆市與宜蘭縣政府表示，23日起恢復開放校園。 （看完整報導）

台積電再寫歷史高價 台股收漲315點再創新高

台股22日再創新高，在台積電歷史新高價和AI PC概念股宏碁和華碩等的助攻下，電子指數續創新猷，台股午盤過後最高觸21567.48點，大漲330.73點，創盤中歷史新高，終場收21551.83點，上漲315.08點，也再創收盤歷史新高。法人表示，台股上市櫃企業獲利成長動能轉佳，基本面有支撐，台股後市仍有高點可期。 （看完整報導）

卓榮泰拜會韓國瑜 盼立院支持打詐4法、花蓮災後重建

行政院長卓榮泰22日拜會立法院長韓國瑜，特別拜託韓國瑜與立法委員2件事，一是希望立法院能儘速通過打詐4法；二是針對0403地震災後重建預算，期待行政、立法能在預算程序上彼此合作。韓國瑜則提出全台環島高速鐵路連網、打通中央山脈、雙語教育等3大關切重點。雙方也提到近期立法院審查國會職權相關法案，卓榮泰表示，不論是立法委員或是公民，都非常關注近期的法案進度，以及朝野雙方未來的關係。 （看完整報導）

柯建銘：合憲前賴總統不會赴立院國情報告

立法院會17日二讀表決通過總統國情報告應依序即時回答，民進黨立法院黨團總召柯建銘22日表示，民進黨接下來會提出釋憲，在合憲前，總統賴清德不會赴立院國情報告。柯建銘也提到，除了法案內容外，他也在思考程序問題是否可以釋憲。 （看完整報導）

挪威愛爾蘭西班牙將承認巴勒斯坦國家地位 以色列召回大使

挪威、愛爾蘭和西班牙政府22日宣布，將於5月28日正式承認巴勒斯坦的國家地位，愛爾蘭總理哈里斯表示，其他歐洲國家也會加入行列，在未來數週內採取類似行動。對此，以色列當局宣布召回駐挪威和愛爾蘭的大使，進行「緊急諮詢」。 （看完整報導）

傳梵蒂岡欲在中國設辦公室 外交部：台梵邦誼深厚

教廷國務院長帕洛林樞機主教表示，梵蒂岡計劃在中國設立常設辦公室，一旦成真將是與北京外交關係的重大升級。帕洛林指出，梵蒂岡可能考慮新的外交慣例，並暗示中國代表頭銜可能有所不同。外交部回應，台梵邦誼深厚，了解教廷盼促進中國天主教徒擁信仰自由與權利，外交部密切關注梵中互動，呼籲各國共同促使中國停止侵害宗教自由及基本人權的行為。 （看完整報導）

專訪／聖文森總理稱賴總統「我兄弟威廉」 強調決不背棄台灣

友邦聖文森及格瑞那丁總理龔薩福來台參加總統賴清德就職典禮，他稱賴清德為「兄弟」並強調台聖友誼穩固。龔薩福表示，即使中國試圖影響聖文森，但他堅持與台灣的友誼，聖文森將持續與賴政府深化合作，共同應對氣候變遷等全球性挑戰，他認為排除台灣在世界衛生組織等國際組織之外是不合理的。 （看完整報導）

將率團叩關WHA 邱泰源：中國阻撓力道越來越大

世界衛生大會（WHA）27日在瑞士日內瓦召開，台灣至今仍未收到邀請函。衛生福利部長邱泰源22日談到這次到日內瓦的目標以及中央社記者在申請階段被要求提供「中國護照」等議題時表示，WHA混戰他很有經驗，這已是他第5度前往，邱泰源說台灣參與WHA所受到的政治力量仍很大，中國施加力道越來越強，呼籲台灣要更加團結、爭取更多友誼，抵抗中國的阻撓。 （看完整報導）

寶林茶室案造成4死 邦克列酸6月起納稽查項目

台北市信義區寶林茶室食物中毒案累計接獲通報35例病例，其中4人死亡，造成此次中毒事件的「邦克列酸」為首次在台驗出。食藥署22日宣布，6月起將把邦克列酸納入稽查項目，6月到8月將啟動專案稽查，預計至少在全台抽查100件。治療方面，醫師指出，血漿置換術可移除部分毒素，但效果有限，因邦克列酸在體內分布廣，治療後可能回彈。 （看完整報導）

開箱老照片》頭份珠峰遠征隊返台 隊員拾方方登頂失蹤永留聖母峰

由頭份山岳委員會組成的「台灣珠穆朗瑪峰遠征隊」，是第1支遠征聖母峰的本土登山隊，隊員14人均為高山嚮導，經3年準備，1994年3月15日從台北出發，隊員拾方方5月8日成功登頂，不過回程時因迷途露宿在8千7百公尺山中，隔日失去聯絡，確認失蹤。拾方方是台灣岳界第2位登上珠峰者，卻也是第1個失蹤，5月23日，遠征隊從尼泊爾返台，但拾方方卻成了永遠留在那裡的台灣登山隊員。（看完整報導）

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