教長鄭英耀支持公私立大專整併 教部將朝此推動

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（中央社記者許秩維台北5日電）教育部長鄭英耀今天表示，支持公私立大專整併的方向，雖然目前法令上還沒有相關規範，但已有台科大和華夏科大這樣的典範，教育部未來會努力朝這個方向進行。

教育部今天舉行記者會，由教育部部長鄭英耀、教育部政務次長葉丙成、張廖萬堅等人與媒體對談。

受少子女化影響，台灣高教面臨招生衝擊，媒體詢問鄭英耀對公私立大學整併的態度。

鄭英耀提到，他支持公私立大專整併的方向，雖然目前法令上還沒有相關規範，但未來會努力朝這個方向進行；在法令還未修改前，高教已有很好的典範，就是台科大跟華夏科大，教育部也鼓勵有科研能量、品牌好的學校朝此方向考慮。

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鄭英耀指出，過去都是公公併或私私併，現在產業認為大學培育人才上還有一些落差，面對未來複雜挑戰，應該完整思考大學的發展；他樂見像台科大和華夏科大這樣的典範，教育部會積極鼓勵朝這個方向發展，讓私立大專對台灣人才培育有承諾和使命感，從大愛角度讓校務發展永續。

台灣科技大學與華夏科技大學的校務會議於去年4月通過整併計畫書，並報教育部審議通過，成為公私立大專整併首例，去年8月正式成立台科大華夏校區。（編輯：陳清芳）1130605