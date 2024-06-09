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面對AI不必焦慮 葉丙成建議先從用AI做事開始

2024/6/9 14:23
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（中央社記者許秩維台北9日電）輝達執行長黃仁勳日前來台，再度掀起AI熱潮。教育部政務次長葉丙成今天表示，與其感到焦慮，不如先讓自己成為願意開始使用AI做事的人。

葉丙成在臉書發文指出，黃仁勳來訪的熱潮，給了大家對AI未來發展的期待，但也讓許多人對於AI焦慮，擔心是否自己是否能跟得上、擔心自己學的領域不是AI，會不會發展就受限。

對於AI，葉丙成建議，可以分成兩個層面來看，一種是研發AI相關技術（軟體、硬體）的人，一種是能使用AI在自己場域做出厲害作品的人；這兩個層面是不同的，研發這科技的人，跟善用這科技創造出價值的人，通常前者是少數，後者是多數。

葉丙成認為，即使AI當道，也不是大多數人都該去做AI技術研發工作，這工作也不是每個人興趣志向能力都適合的，所以不用太焦慮自己或自己的孩子未來沒能成為AI技術研發的工程師，未來值得關注的是如何讓善用AI科技來幫自己的工作或領域，創造出價值跟好成果。

葉丙成提到，台灣未來當然需要更多AI技術的研發人才，這是政府會持續努力的，但除了AI研發人才，台灣還是很需要各種領域的人才，能在各個領域、在適合的場域跟工作上，善用AI把事情做得更好的人，都是非常有價值的人，並不是每個人都要去做AI技術研發才有價值。

面對AI浪潮，葉丙成表示，與其焦慮，不如先讓自己成為願意開始使用AI做事的人，試著開始使用AI、讓它成為好幫手、讓自己越用越順手、提升工作上的生產力或是效率、品質，這樣就很好了；爸媽也不需過度操心，孩子要提早學什麼，以後才能成為AI研發工程師，就讓孩子自己的興趣去決定。（編輯：管中維）1130609

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