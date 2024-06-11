本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
403花蓮地震
403花蓮地震
新聞專題
403花蓮地震1/300
首頁 / 生活

地震後花東旅遊冷清 李孟諺：補助政策視情況調整

2024/6/11 10:26
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北11日電）受到403地震影響，花東旅遊在端午節假期反應冷清，交通部長李孟諺指出，後續會根據旅遊住宿狀況，在政策上盤點和調整，也呼籲民眾在暑假多去花蓮旅遊。

今年端午連假花蓮訂房率仍慘兮兮，根據交通部觀光署統計，花蓮在端午假期前2天的訂房率僅12.07%。

對此，交通部長李孟諺昨天視察高公局時受訪表示，希望花蓮可以從震災復興起來，因此中央推出包含災後復建、觀光振興方案，其中住宿補助從6月開跑，台灣好行和觀光巴士補助都在推動當中。

李孟諺指出，這次連假假期短，加上天候不佳，都有影響民眾出遊情況，後續將根據住宿旅遊狀況，在政策上盤點和調整，也呼籲民眾在暑假期間多多到花蓮旅遊，振興花蓮觀光。（編輯：張雅淨）1130611

#交通部長
#李孟諺
#交通部
#花蓮縣
李孟諺
基隆山崩現場通車 預計年底前完成邊坡復建端午連假收假日國道估午後湧北返車潮 11路段恐壅塞
403地震
蘇花公路下清水橋鋼便橋 5/30起開放大車通行花蓮鳳林辦蝸牛賽跑 選手賽前產卵、超迷你蝸牛參賽逗趣吸睛
403花蓮地震
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
5旬德籍男太魯閣失蹤逾2月 兒花蓮尋親警採DNA建檔
172.30.142.47
更多編輯台推薦新聞：