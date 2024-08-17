吳德榮：留意午後雷雨 21日恢復盛夏天氣

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北17日電）氣象專家吳德榮今天指出，台灣17日到18日在大低壓環流邊緣，各地天氣不穩定，19日到20日受西南季風影響，仍有雨勢，21日起太平洋高壓增強，又恢復盛夏的天氣型態。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今、明2天台灣在「大低壓環流」（季風環流Monsoon Gyre）的邊緣，盛行西南風挾水氣，大氣很不穩定。

吳德榮表示，各地區最高氣溫約在攝氏34、35度、大致仍偏熱，清晨西南風與「陸風」輻合，西半部有局部陣雨或雷雨的機率，午後強對流發展、範圍擴大，有大雷雨發生，應慎防「劇烈天氣」（雷擊、強風及瞬間大雨）。

中央氣象署也持續發布大雨或豪雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天台南市及高雄市有局部大雨或豪雨，屏東地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。

豪雨地區為台南市、高雄市；大雨地區為屏東縣、恆春半島。

吳德榮指出，19、20日大低壓環流雖已解消，但西南季風通過台灣，因地形抬升，仍有局部大雷雨發生的機率，應續防「劇烈天氣」（雷擊、強風及瞬間大雨）。

吳德榮表示，21至23日太平洋高壓增強，各地晴朗炎熱，盛夏再臨，須防曬、防中暑，山區午後偶有局部短暫陣雨的機率。（編輯：陳政偉）1130817