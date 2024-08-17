雪霸國家公園調查研究蝙蝠 記錄到29種

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（中央社記者魯鋼駿苗栗縣17日電）雪霸國家公園管理處今天表示，自2008年起由技士陳家鴻自行對雪霸國家公園進行蝙蝠物種調查，截至目前全區共記錄到29種蝙蝠，為全台已知蝙蝠品種占比82%，成果豐碩。

雪霸國家公園管理處發布新聞稿表示，蝙蝠是唯一能飛行的哺乳動物，但因晝伏夜出的習性加上調查工具侷限，一直以來都是容易被忽略的一群，相關研究資料有限。

雪管處指出，在歐美國家，蝙蝠的多樣性已被視為是森林生態系健康的指標之一，雪霸國家公園為高山型國家公園，生物多樣性豐富，為了解園區蝙蝠生物資源情形，2008年開始由技士陳家鴻利用公餘時間自行研究。

雪管處表示，陳家鴻先在雪見地區樹上架掛了許多小型蝙蝠屋，並在2009年設置了全國首座大型蝙蝠屋，記錄到至少10種蝙蝠棲息紀錄，並有多種是首次記錄使用蝙蝠屋之種類。

另外，陳家鴻於2012年起再進行觀霧地區調查，同樣有10多種蝙蝠棲息紀錄。雪管處指出，截至目前全園區共記錄到29種蝙蝠，為全台已知蝙蝠品種（35種）占比82%。

雪管處表示，此豐碩研究成果為園區蝙蝠名錄新增近半數種類，其中包括稀有種與國內唯一的保育類食蟲蝙蝠「台灣無尾葉鼻蝠」。（編輯：李錫璋）1130817