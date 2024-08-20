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南投醫院癌症治療中心啟用 卓揆：建立國家級體系

2024/8/20 12:16（8/20 12:31 更新）
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衛福部南投醫院癌症治療中心20日舉行竣工暨啟用典禮，行政院長卓榮泰（前右4）、衛福部長邱泰源（前右5）、南投縣長許淑華（前右3）等人出席。中央社記者鄭維真攝 113年8月20日
衛福部南投醫院癌症治療中心20日舉行竣工暨啟用典禮，行政院長卓榮泰（前右4）、衛福部長邱泰源（前右5）、南投縣長許淑華（前右3）等人出席。中央社記者鄭維真攝 113年8月20日
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（中央社記者鄭維真南投20日電）衛福部南投醫院癌症治療中心今天舉行竣工暨啟用典禮，行政院長卓榮泰表示，政府希望建立國家級癌症治療體系，落實健康台灣政策，讓台灣癌症死亡在2030年前降低1/3。

卓榮泰今天出席南投醫院癌症治療中心竣工暨啟用典禮致詞表示，南投縣幅員廣闊，民眾就醫較不方便，希望依所有縣市可分布醫療資源重新盤整，落實總統賴清德「健康台灣」政策。

卓榮泰表示，癌症對國人生命、家庭影響非常大，中央希望建立國家體系癌症醫療中心，明年度衛福部整體預算增加新台幣超過300億元，一大部分要投入國家級癌症治療體系，逐年投入更多經費充足人力與設備，期盼2030年前癌症死亡病例降低1/3。

衛福部長邱泰源說，南投醫院在南投縣境內醫療量能最高，背負照顧弱勢的公醫使命及急重症醫療責任，未來會持續加強南投縣急重症區域聯防機制，並挹注醫學中心等級專科醫師人力，建構更完善醫療網絡。

南投醫院表示，為了讓更多癌症患者與家屬不需長途奔波，在南投就能獲得優質癌症治療服務，將原有的放腫大樓擴建，打造為地下2層、地上4層癌症治療中心。

癌症專科門診、癌症防治暨體檢中心、癌症化學治療中心及癌症放射治療中心設置於同棟大樓，提供門診、檢查及治療一系列服務，除醫療設備外，人力、醫療處置能力也提升。（編輯：謝雅竹）1130820

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