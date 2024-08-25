各地高溫上看36度 西半部午後防大雷雨

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（中央社台北25日電）氣象署表示，今天各地多雲到晴，午後西半部地區及各山區注意大雷雨。溫度方面，高溫普遍約攝氏32至36度，大台北、台東、台南、高雄及屏東局部近山區或河谷可能有36度左右高溫發生。

中央氣象署表示，今天台灣附近為弱風環境，各地都為多雲到晴，午後西半部地區及各山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生機率，須留意旺盛對流所伴隨的短延時強降雨、雷擊、強風等劇烈天氣現象。

氣象署提醒，山區午後強降雨發生機會較高，前往山區活動的民眾應注意溪水暴漲及自身安全。此外，局部地區降雨可能持續至晚間，建議外出攜帶雨具備用。

氣象署指出，各地高溫普遍約32至36度，其中大台北、台東、台南、高雄及屏東局部近山區或河谷有36度左右高溫發生機率，未下雨時感受悶熱，戶外活動注意防曬並多補充水分，慎防熱傷害。（編輯：張雅淨）1130825