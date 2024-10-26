開箱老照片》戴剛德神父獲永久居留證

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（中央社網站）2002年（民國91年）10月26日：內政部長余政憲前往高雄市聖道明堂教堂，頒授戴剛德神父永久居留證，表彰他70年來對台灣的奉獻。

戴剛德神父（Constantino Montero Alvarez, 1909~2007）為西班牙人，天主教道明會玫瑰省會士。1934年來台傳教，2007年病逝高雄，在台傳教73年。

戴剛德是國內外籍傳教士中，少數日治時期就來台傳教，他精通多國語言，台語、日語頂呱呱，曾完成3冊台灣傳教史，讓下一代了解外籍人士在台灣傳教的甘苦。

另外，他於1959年創建高雄旗山義德街的聖若瑟教堂，因其繁複工藝和精緻典雅，於2001年文建會舉辦的台灣歷史建築百景中榮獲當時高雄縣的榜首及全台歷史百景的第21名。

想看更多戴剛德的照片，立即到中央社影像空間。1131026