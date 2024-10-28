自然碳匯添力 環境部審查通過森林、竹林經營專案

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（中央社記者張雄風台北28日電）國內溫室氣體減量方法學共計143項，僅「造林與植林碳匯專案活動」屬於自然碳匯。環境部今天審查通過森林、竹林經營碳匯專案，也是第1批新申請審定通過的自然碳匯減量方法。

環境部發布新聞稿表示，環境部溫室氣體抵換專案及自願減量專案審議會於今天召開第8次會議，通過「加強森林經營碳匯專案」及「竹林經營碳匯專案」2項本土自然碳匯減量方法。

環境部表示，這2項本土自然碳匯減量方法，是由農業部於今年1月申請，經過草案公告、公眾意見諮詢、專家小組會議討論後，於今天審議會決議修正後通過。

在此2項自然碳匯方法學，包含限定適用範疇及條件，並將林、竹產品納入碳匯成效計算等內容。

環境部說明，「溫室氣體自願減量專案管理辦法」規定，事業提出自願減量專案申請取得「減量額度」，必須依「溫室氣體減量方法」執行，今年2月已審定公開13類143項減量方法；今天新增2項，也是管理辦法實施後第1批新申請審定通過且屬於自然碳匯的減量方法。

現已審定公開的143項自願減量專案溫室氣體減量方法中，增加碳匯的國內減量方法為「造林與植林碳匯專案活動」，適用於「非林地的新植造林」；今天通過的2案可作為「既有森林、竹林」增匯推動誘因。

環境部補充，這次通過2項減量方法將待農業部依會議決議修正完成後，由環境部正式公告於「溫室氣體自願減量暨抵換資訊平台」供各界使用。（編輯：管中維）1131028