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蒲亭恭喜川普贏得美國大選 稱已準備好對話
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早安世界》卓榮泰邀朝野協商達3共識 總預算案今有望付委

2024/11/8 07:25（11/8 07:34 更新）
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行政院長卓榮泰（右2）7日邀請立法院朝野黨團幹部討論如何化解總預算案僵局，包含民眾黨團副總召吳春城（左1）、國民黨團總召傅崐萁（左2）、民進黨團總召柯建銘（右1）等人皆出席。（台北市攝影記者聯誼會提供）中央社記者賴于榛傳真 113年11月7日
行政院長卓榮泰（右2）7日邀請立法院朝野黨團幹部討論如何化解總預算案僵局，包含民眾黨團副總召吳春城（左1）、國民黨團總召傅崐萁（左2）、民進黨團總召柯建銘（右1）等人皆出席。（台北市攝影記者聯誼會提供）中央社記者賴于榛傳真 113年11月7日
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卓榮泰邀朝野協商達3共識 總預算案今有望付委

行政院長卓榮泰7日下午邀請立法院朝野黨團幹部共商總預算案僵局解方，會中達成3項共識，包含禁伐補償每公頃6萬元將在明年透過追加預算方式處理，健保點值0.95目標應在明年6月底前達標，以及今年底前提出公糧收購價格方案。國民黨團總召傅崐萁說，國民黨團8日將支持明年度總預算案付委審查。 （看完整報導

林信義任APEC經濟領袖代表 總統指示傳達台灣3主張

APEC經濟領袖會議將於15日在秘魯利馬登場，總統賴清德7日感謝總統府資政林信義接受邀請擔任領袖代表，並指示傳達三項主張，包括台灣積極貢獻國際社會；台灣支持更公平、更具包容性的國際貿易秩序；以及台灣願意促進與其他經濟體之間的數位貿易發展。林信義表示，他將向各國表達台灣願意為亞太和平穩定發展作出貢獻，展現作為國際社會中良善、可信賴、負責任的成員，為台灣爭取更多國際友人支持。 （看完整報導

川普主張加徵關稅、收緊移民政策 第2任期施政藍圖一覽

美國前總統川普明年1月重返白宮執政，透過以往他的政策宣言和書面聲明，可以看出川普在稅收、監管和文化議題採保守派作風，貿易和美國國際定位上則趨於民粹。此外，在現今處於俄烏與中東兩場不斷擴大的區域戰事，以及俄、中、伊朗、北韓等正形成新的威權軸心下，國際情勢有山雨欲來之勢，面對川普的回鍋，華爾街日報揭露了國際競合新態勢。對於新內閣人選，外媒也推測名單，川普第一任時期的鷹派大將蓬佩奧、挺台參議員盧比歐都有入列。 （看完整報導

賀錦麗為何敗給川普？專家點出經濟萎靡、移民問題與執政包袱

美國民主黨總統候選人賀錦麗在美國大選中敗給共和黨對手川普，她在6日發表的全國演說表示，「我們必須接受這次選舉結果」，賀錦麗說已告訴川普將致力「和平轉移政權」。專家們也點出賀錦麗無法勝選的幾大阻力，包括經濟、移民、太晚參選、執政包袱。對於民主黨的慘敗。聯邦參議員桑德斯重砲批評民主黨拋棄工人階級，選戰有如一場災難，質疑黨內利益集團和高薪顧問恐怕不會學到教訓。 （看完整報導

惠恕仁當選帛琉總統 賴總統祝賀並盼深化友好邦誼

太平洋友邦帛琉共和國舉行正副總統選舉，現任總統惠恕仁擊敗前總統雷蒙傑索成功連任。總統賴清德恭賀惠恕仁、歐宜樓當選正副總統，表示未來將持續與帛琉新政府攜手合作，共同維護印太區域和平、穩定與繁榮，促進台帛友好邦誼。惠恕仁自2021年上任以來，積極深化與台灣的邦交關係，以堅定支持台灣立場聞名。 （看完整報導

德國聯合內閣瓦解可能明年3月提前大選 爭執原因未來政局一次看

德國總理蕭茲6日開除自由民主黨籍財長林德納，指責林德納將政黨置於國家之上，以站不住腳的理由阻止立法。林德納遭解職後，自由民主黨宣布該黨所有部長都將離開政府。由於3黨聯合內閣宣告瓦解，德國很可能明年3月提前大選。 （看完整報導

斷交難進台灣市場 宏都拉斯白蝦出口暴跌24%創紀錄

宏都拉斯今年養殖白蝦出口量將創宏國水產業史上最大跌幅，外匯收入恐銳減4500萬美元，宏國媒體指出，主因在於政府去年與台灣斷交後失去關稅優惠。宏都拉斯政府在去年3月與台灣斷交後，兩國自由貿易協定因此廢除，對宏國出口造成衝擊，宏國白蝦對台出口失去零關稅優惠待遇，如今進入台灣市場得被課徵20%關稅。 （看完整報導

北檢扣押京華城土地 台北地院二度裁准

台北地檢署偵辦京華城案，認為柯文哲等人涉違法圖利鼎越容積獎勵20%，向北院聲請扣押京華城土地獲准。鼎越公司提起抗告，高院發回更裁。地院日前更裁仍裁准扣押京華城土地。此外，指揮廉政署7日再次以證人身分傳喚前台北市長柯文哲妻子陳佩琪，偵訊約3小時後請回，未送北檢複訊。 （看完整報導

美籍性犯罪男子查處到案 移民署將驅逐出境

有性犯罪前科的美國籍男子今年10月入境來台，未按址居住且行蹤不明，引發各界關注。移民署獲報後立即成立專案小組追查，在7日下午在北市松山區路邊將這名美籍男子查處到案，後續將依法驅逐出境。 （看完整報導

颱風銀杏轉強颱對台無直接影響 今局部短暫雨週末假日好天氣

銀杏7日下午增強為強烈颱風，不過暴風圈已碰觸到呂宋島陸地，強度將逐漸減弱，研判未來持續以偏西方向逐漸進入南海，不會直接影響台灣的天氣。8日仍是東北季風的環境，受颱風外圍雲系影響，水氣較多。9、10日為週休假日，多數地區都是可見陽光好天氣。 （看完整報導

開箱老照片》反共義士吳榮根宣誓加入中華民國空軍

韓戰期間，解放軍的志願軍1萬多名戰俘被送到台灣，第一批在民國43年1月23日搭美國軍艦由韓國仁川港抵達基隆，國民政府把這一天定為「123自由日」，並制定各種安置、獎勵義士的辦法。當時，國民政府對駕機艦脫離共軍來台的人，祭出巨額獎金的獎勵措施。因此從49年到78年，共有16名解放軍空軍飛行員與機組人員駕著13架飛機投奔台灣，吳榮根在71年駕MiG-19來台投奔自由，獲頒黃金5000兩。（看完整報導

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