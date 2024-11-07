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賴總統恭賀川普勝選 美前國家安全顧問轉發道謝
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早安世界》美國大選川普擊敗賀錦麗強勢重返白宮 共和黨奪回參議院

2024/11/7 06:57（11/7 07:33 更新）
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美國共和黨總統候選人川普（中）6日下午自行宣布贏得2024年美國總統大選，他在妻子、家人、幕僚及副手范斯等簇擁下上台發表演說。（安納杜魯新聞社）
美國共和黨總統候選人川普（中）6日下午自行宣布贏得2024年美國總統大選，他在妻子、家人、幕僚及副手范斯等簇擁下上台發表演說。（安納杜魯新聞社）
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美國大選川普擊敗賀錦麗強勢重返白宮 共和黨奪回參議院

美國大選5日舉行，根據CNN、紐約時報、美聯社等媒體數據，共和黨總統候選人川普已贏下至少277張選舉人票，跨越270張當選門檻。共和黨在4年來首度贏得參議院多數，確保川普的政黨明年至少掌控國會其中一院。川普6日發表勝選談話，指這是一場「政治勝利」，並感謝民眾選他出任美國第47位總統。他說未來是美國的「黃金年代」，「這對美國人民而言是偉大的勝利，這將使我們能讓美國再次偉大」。賀錦麗6日在母校霍華大學首度公開向支持者承認敗選，並承諾助總統當選人川普和平轉移政權。（看完整報導

川普重掌白宮如何影響美國與全球？台面臨強化防衛責任壓力

美國共和黨總統候選人川普自行宣布當選，選舉結果顯示，川普並未流失女性與拉丁選票，多數選民關注的仍是經濟與通膨，而非川普本人之外的花邊談話。紐約時報分析指出，川普回鍋後恐厲行打擊移民、指示司法部起訴對手、擴張總統職權、引發貿易戰及縮減美軍在歐洲的規模等。對台關係部分，學者分析，川普對台戰略趨於清晰或模糊難預判，恐得視其任命官員才有觀察依據；川普要求台灣提升自我防衛能力，台灣將有加大軍事資源投入壓力。（看完整報導

內政部聲請解散統促黨：接受中國資助介入選舉 危害民主憲政

內政部6日表示，統促黨系統性、組織性為中國在台發展組織、接受中國資助介入選舉、破壞治安、侵害人民集會權利，顯有危害自由民主憲政秩序情形，將依政黨法查處，掌握事證聲請憲法法庭解散。司法院說，尚未收到內政部聲請書，若收案，此案將是主管機關內政部聲請宣告政黨解散首例。（看完整報導

財劃法3分鐘出立院委員會 政院盼條文經充分討論

立法院財政委員會6日審查財劃法部分條文修正草案，國民黨團祭出最高等級的「一級甲動」備戰，財委會本週輪值會議主席、國民黨立委陳玉珍在開會後3分鐘，宣布財劃法修法審查完竣送出委員會，散會。民眾黨立委黃珊珊表示，國民黨團版本影響中央政府運作，民眾黨團無法同意，不得已只能提出修正動議。行政院表示，各界對於統籌分配稅款的分配公平性，看法差異極大，期盼相關條文都能夠經過充分討論。（看完整報導

京華城案彭振聲沈慶京提抗告遭駁回延長羈押確定 應曉薇提抗告

北檢偵辦京華城案，聲請延押前台北市副市長彭振聲、威京集團主席沈慶京，兩人皆提起抗告。台灣高等法院6日予以駁回，彭振聲、沈慶京延長羈押確定；議員應曉薇因台北地院認定收賄、圖利罪嫌重大，日前裁定延長羈押禁見2個月。台北地院6日說，收到應曉薇抗告狀，將送交高院。（看完整報導

颱風銀杏將通過巴士海峽 7日晚間至9日防局部大雨

中央氣象署6日表示，中颱銀杏將通過巴士海峽，將會以偏西的方向，通過巴士海峽南側與呂宋島之間進入南海，預期7日下午至8日下午會是距離台灣最近的時候。7日晚間起至9日基隆北海岸、東半部防大雨，宜蘭可能有局部豪雨；8日東北季風稍弱，但由於降雨，因此北部、東北部氣溫仍然偏涼；預估9日白天才會感覺到回溫，高溫可達27度左右。（看完整報導

雲端發票抽獎爭議 財部：重複中獎項暫不發放、不重抽

「雲端種樹趣 e起集點樹」活動抽獎，發生4人重複中大獎爭議。財政部6日表示，行政調查結果排除人為內定與資安攻擊，但委外承辦廠商撰寫抽獎程式設計上未依一般隨機抽獎的邏輯，而是提高積極參與者的中獎率，尚待法務部調查局調查確認，若廠商有不法，就會依合約向其究責。獎項最終發放，會根據調查局立案調查的結果做決定，若是不可歸責於中獎人的情況就會發放。（看完整報導

10月CPI年增1.69%逾3年半最低 颱風攪局估11月回漲

主計總處公布10月消費者物價指數（CPI）年增1.69%，創下逾3年半新低紀錄，不過主計總處官員表示，近期颱風接連來襲，將對蔬果價格帶來壓力，預估11月CPI將走揚，但不至於突破2%的通膨警戒線。（看完整報導

張忠謀自傳揭密 曾徵詢黃仁勳是否接台積電執行長

台積電創辦人張忠謀自傳下冊將於11月29日上市，據取得自傳授權的天下文化出版社揭露部分內容指出，張忠謀自2005年起規劃接班，2012年任命3位共同營運長劉德音、魏哲家和蔣尚義後，在2013年，他私底下曾有過不一樣的接班人選構思。他曾徵詢過黃仁勳是否有意願接下台積電，成為下任執行長，由此可見張忠謀對黃仁勳個人領導能力的重視與肯定。（看完整報導

大谷翔平左肩關節唇撕裂傷動手術 道奇：預計參加2月春訓

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平10月26日在世界大賽第2戰嘗試盜壘時受傷，他在11月5日動了關節鏡手術修復左肩的關節唇撕裂傷。美聯社報導，道奇表示大谷翔平這位「二刀流」選手預計將能準備好參加明年2月的春訓。（看完整報導

開箱老照片》陳大順回台加入職棒

陳大順是旅日棒球名將陳大豐的弟弟，為台灣棒球兄弟征戰東瀛的首例，陳大順曾效力日職羅德隊2年。民國81年11月7日，陳大順拜會中華民國棒球協會理事長唐盼盼，表明希望回國打球的意願，並在12月2日報名參加中職季後選秀會，之後被味全龍選中，成了當年的「龍族狀元」。（看完整報導

Podcast》2024 美國總統大選開票分析

美國總統大選6日開票，共和黨總統候選人川普選舉人票已跨過270張門檻，將成為美國第47位總統。本集節目邀請中央社駐紐約特派廖漢原，一起分析探討美國選舉。並藉由在美國的親身觀察，經由分析美國經濟、通膨、移民及性別等議題，帶領聽眾了解美國民眾支持川普大於賀錦麗的原因。（收聽Podcast

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