惹惱女性與拉丁裔 川普為何還能勝過賀錦麗

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（中央社記者廖漢原紐約6日專電）美國前總統川普競選期間，副總統候選人范斯過去的言論與競選活動來賓發言，陸續得罪女性與拉丁族裔，不過選舉結果顯示，川普並未流失女性與拉丁選票，多數選民關注的仍是經濟與通膨，而非川普本人之外的花邊談話。

美國總統競選期間，范斯（J.D. Vance）過去說賀錦麗等民主黨人是「一群生活悲慘、無兒無女的愛貓女士（Childless Cat Ladies）」被媒體翻出引起軒然大波，歌手泰勒斯（Taylor Swift）、演員珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston）等人公開反彈，民主黨陣營批評范斯所言得罪一半選民。

喜劇演員辛奇利夫（Tony Hinchcliffe）在川普競選場合公然嘲笑波多黎各是「漂浮的垃圾島」，得罪全美約600萬波多黎各裔人，拉丁裔民眾也同感冒犯。不過總統拜登（Joe Biden）接棒批評川普支持者是垃圾，共和黨陣營同樣抨擊民主黨得罪一半選民。

開票結果顯示，川普橫掃7個搖擺州，沒丟掉女性、拉丁裔與年輕選票。川普已兩度歷經選戰與多場官司，性別與族裔議題難以影響他在支持者眼中的硬漢形象。對關注經濟的中間選民而言，這些話題恐怕只是選舉口水，非出自於川普口中。

無庸置疑，2024美國總統大選的關鍵是經濟與通膨。

川普選前在紐約造勢大會開場喊出「過去4年你過得比較好嗎？」美國選民過去3年多面臨疫情後嚴重通膨，物價、房租、房價壓的中產家庭無法喘息，超過5成選民認為經濟壓力沉重，不滿情緒讓「讓美國再次偉大」（MAGA）再次掀起熱潮。

拜登政府今年中雖控制通膨，但實際情況是物價雖未見續漲，仍停留在高點，對薪資未同步跟上物價成長的民眾來說，勞工統計局的數字無法反應在日常生活裡。

相較於全球主要國家，美國經濟數字亮眼，人工智慧發展引領全球，資本市場價值屢創新高，就業與工作機會情況穩定，經濟不但沒有出現衰退，還引領成長，「為何美國選民不買單？」民主黨政府沒有看到大部分民眾對這些表現無感，「笨蛋，問題在通膨！」

2016年美國選舉投票前夕，一線歌手、樂團包括女神卡卡（Lady Gaga）、凱蒂佩芮（Katy Perry）、邦喬飛（Bon Jovi）與布魯斯史普林斯汀（Bruce Springsteen）陸續為候選人希拉蕊（Hillary Clinton）獻唱助選，場面熱鬧盛大，但「同溫層」味濃厚，結果反而星光黯淡的川普贏了選舉。

8年後，競選對手同樣是菁英型女性候選人副總統賀錦麗（Kamala Harris），似曾相似的助選陣容與選舉過程，結果也相同，美國還是沒有產生首位女性總統。

美國特殊的選舉人團制度導致搖擺州中間選民成為勝選關鍵，搖擺州多位於經濟艱困地區，異於紐約州、加州、德州等較富裕、政黨傾向明確的區域。

搖擺州郊區民眾以顧生活、保工作為優先，對性別、種族等都會話題距離遙遠，也對好萊塢星光與成功菁英沒多大興趣。（編輯：周永捷）1131106