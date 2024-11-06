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早安世界》美國總統大選投票日重點彙整 川普賀錦麗爭搶538選舉人票
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早安世界》美國總統大選投票日重點彙整 川普賀錦麗爭搶538選舉人票

2024/11/6 07:05（11/6 07:22 更新）
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美國總統大選當地時間5日登場，川普（右）、賀錦麗（左）競逐總統大位，選戰牽動美國今後4年內政、外交走向，舉世關注。（共同社）
美國總統大選當地時間5日登場，川普（右）、賀錦麗（左）競逐總統大位，選戰牽動美國今後4年內政、外交走向，舉世關注。（共同社）
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美國總統大選投票日重點彙整 川普賀錦麗爭搶538選舉人票

美國總統大選當地時間5日登場，同時還有眾議院全院與參議院局部改選。選戰牽動美國今後4年內政、外交走向，舉世關注。美東時間5日清晨5時佛蒙特州的一些鄉鎮就會開始投票，一路到美東時間6日零時（台北時間6日下午1時）全部投票結束。全美總共538張選舉人票，拿到270張以上者贏得總統大選。不過今年兩人在搖擺州選情未見明確領先，不排除要好幾天後誰勝誰敗才會明朗。若最後終兩人平手，則將由美國國會舉行「權變選舉」，各州一票決定下屆總統人選。（看完整報導

賀錦麗與川普選前之夜最後拉票 結束歷史性競選活動

在選舉日到來的數小時前，美國總統候選人賀錦麗與川普舉行最後一場競選造勢活動，選民即將決定是要選出美國首位女性總統，還是讓共和黨人史無前例地回歸，而這可能會震撼全球。賀錦麗在兵家必爭之地賓州費城造勢，她在因拳擊電影「洛基」聞名的「洛基階梯」上，以激昂的氣氛結束競選活動。另一方面，美國前總統、共和黨總統候選人川普則是在密西根州舉辦最後一場競選活動，他與多名家人同台，不過未見他的妻子梅蘭妮亞。（看完整報導

帛琉總統選舉5日舉行 專家預料無論誰當選不會影響對台邦交

台灣太平洋友邦帛琉5日舉行總統大選，現任總統惠恕仁競選連任，與前總統蒙傑索對決。在美中兩國在太平洋的影響力競爭日益激烈背景下，帛琉被視為美國在該地區安全戰略中的重要夥伴，這次選舉結果備受關注。專家認為，兩人勢均力敵，但無論誰當選，應不會改變與美國的安全協約或將外交立場轉向北京。選舉結果將於11月12日公布。（看完整報導

總預算案立院協商共識 卓榮泰7日前邀朝野會面提解決方案

總預算案是否能於5日付委審查備受關注，立法院長韓國瑜5日晚間召集協商，朝野達成3點共識，包括7日以前，由行政院長卓榮泰邀請立法院朝野黨團會面，表示處理預算的解決方案與誠意。協商後院會繼續開會，無異議通過朝野協商結論。接著，院會處理民進黨團提案將總預算案交付委員會審查，結果國民黨、民眾黨立委第6度聯手擱置總預算案。另外，對於中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案，朝野立委表決出現立場一致，交立法院財政委員會會同有關委員會審查。（看完整報導

刑法墮胎罪預告修正提高罰金惹議 法務部撤回草案再研議

法務部預告修正刑法墮胎罪，包括規定不罰的適用範圍及提高罰金，引發爭議，婦團籲除罪。法務部今天表示，經廣納各界寶貴意見後，認本罪章的修正涉及對懷胎婦女身體自主權、健康權的保障及衡平對胎兒的保護議題，考量本罪存廢、不罰範圍及刑度等各界意見，決定先撤回草案預告，再研議。（看完整報導

國際奧會施壓 台灣實用射擊協會：明年起不得以Taiwan參賽

國際實用射擊聯盟台灣區總監陳信宏5日表示，國際奧會（IOC）向國際實用射擊聯盟要求，台灣實用射擊協會明年起將不能以Taiwan名義參賽，也不得使用青天白日滿地紅國旗。外交部回應，體育活動不應受到政治的干擾，中國若一再以政治因素干擾台灣人從事國際體育賽事活動，只會嚴重損害兩岸民間情誼。（看完整報導

大巨蛋未完成公安申報 北市建管處開罰12萬必要時斷水斷電

台北市建管處表示，台北大巨蛋應在2日前完成公共安全檢查申報，但至今仍未完成申報，先依違反建築法罰12萬元，並要求10天內申報，後續若仍未申報，加重裁罰30萬元。另外，台北市議會工務委員會5日考察大巨蛋，發現外野座位區天花板漏水，地面、椅子積水；體育局表示，將派員實地勘查，若確認漏水仍未改善，將開罰並回溯至11月1日起算。（看完整報導

腸病毒罕見秋冬流行創10年同期新高 可能11月下旬達高峰

疾管署5日表示，腸病毒上週門急診就診破1.9萬人次，為近10年同期新高。針對罕見秋冬流行，疾管署發言人曾淑慧推測，病毒型別多，加上COVID-19期間小朋友未染腸病毒，累積了一些較易感染的族群導致。（看完整報導

路透：SpaceX考量地緣政治 要求台灣供應商產線外移

路透社報導，一名任職於SpaceX星鏈衛星網路產品零件分包商的消息人士表示，SpaceX基於地緣政治風險考量，要求製造商在台灣以外的地方進行生產，促使至少1家供應商將產線移往越南。自稱是SpaceX供應商的衛星零組件業者敬鵬工業告訴路透社，SpaceX要求他們將產線從台灣移往泰國以取得新訂單，並稱這「主要基於地緣政治考量」，但未說明細節。（看完整報導

日本恐怖漫畫大師楳圖一雄88歲癌逝 經典作漂流教室描繪末日絕望

日本知名恐怖漫畫大師，以「漂流教室」、「靈蛇」等作品聞名的楳圖一雄，於10月28日下午3時40分因為胃癌逝世，享壽88歲。楳圖一雄在出租漫畫領域開創了「恐怖漫畫」這個新類型，1965年在講談社漫畫雜誌「少女朋友」上連載「媽媽好可怕」、「花斑少女」等蛇女系列漫畫，確立了他作為恐怖漫畫旗手的地位，對於後來的恐怖漫畫家伊藤潤二等人影響深遠，被稱為「恐怖漫畫之神」。（看完整報導

開箱老照片》無菸的健康舞會

說到反菸運動，很多人第一個想到董氏基金會。董氏基金會創立於民國73年，由香港華僑董之英出資新台幣1億元成立，並由共同創辦人嚴道擔任執行長。在董氏基金會與各界的努力下，「菸害防制法」於民國86年立法，自86年9月19日起，密閉公共運輸工具及小型場所內禁止吸菸，大型公共場所則需設置吸菸區，未滿18歲者不得吸菸。（看完整報導

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#川普
#賀錦麗
#美國總統大選
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