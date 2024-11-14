早安世界》棒球12強賽陳晨威滿貫砲陳傑憲也開轟 台灣6比3擊敗韓國隊

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棒球12強賽陳晨威滿貫砲陳傑憲也開轟 台灣6比3擊敗韓國隊

世界12強棒球賽台灣隊13日首戰對韓國，先發投手林昱珉4.2局失2分好投，台灣隊2局下陳晨威滿貫砲、陳傑憲2分砲，單局6分奠定勝基，以6比3搶下首勝。台灣隊上屆2019年世界12強棒球賽在複賽以7比0擊敗韓國隊，本屆預賽碰頭就搶勝，跨屆對戰韓國2連勝。（看完整報導）

颱風天兔接近暴風圈擴大 海警發布

中央氣象署14日清晨發布中度颱風天兔海上颱風警報，海上警戒區為巴士海峽。氣象署預測，天兔14日將移動至巴士海峽，隨後由台灣東南方海面北上的機率較高，對於花蓮、台東及恆春半島的天氣影響較大。（看完整報導）

波波醫師爭議 邱泰源：加嚴審查國外學歷、偏鄉牙醫計畫本國優先

衛福部推動「優化偏鄉醫療精進計畫第二期」，遭批為波波牙醫開後門。部長邱泰源13日提出3點回應，強調將以55個無牙醫鄉鎮為限、本國學歷畢業生優先，也會針對國外學歷加嚴審查，近日將公布醫師法施行細則，把函授、遠距教學、及未對外公開招生等學歷資格排除，提高參加國家考試門檻。（看完整報導）

2024全球碳排量創新高 未按計畫擺脫化石燃料

根據13日發布的初步研究，導致地球暖化的石油、天然氣與煤炭的二氧化碳排放量今年創下新高，沒有跡象顯示世界在按照計畫逐步擺脫化石燃料。初步調查結果顯示，今年全球化石燃料二氧化碳排放量比去年增加0.8%，達到破紀錄的374億噸。科學家評估，以目前二氧化碳排放速度來看，代表全球只剩6年時間就消耗掉碳預算，每年須大幅減排，才能實現淨零目標。（看完整報導）

專訪／惠恕仁喊話中國：帛琉有權選擇自己的朋友

帛琉總統惠恕仁在成功連任後接受中央社專訪，強調台帛邦交穩固，並向中國喊話：「我們有權選擇自己的朋友。」若中國要展現真正的領導力與合作精神，就不該霸凌或要求他國遵循其觀點。（看完整報導）

COP29會議 3友邦聲援台灣參與全球環保治理機制

第29屆聯合國氣候變化綱要公約締約方大會（COP29）在亞塞拜然登場，友邦馬紹爾群島、吐瓦魯及史瓦帝尼王國在高階會議為台執言。馬紹爾群島共和國總統海妮強調，國際社會將無法承受排除台灣參與的後果。吐瓦魯國總理泰歐表示，吐瓦魯支持將台灣參與氣候變遷大會相關進程。史瓦帝尼王國總理戴羅素敦促將台灣納入共同的氣候應對行動中。（看完整報導）

川普新政府人事陸續底定 馬斯克入閣掌效率部受矚

美國總統當選人川普陸續公布內閣成員，包括億萬富翁馬斯克將出任政府效率部首長、威爾斯將成白宮首位女幕僚長、強硬派移民官員霍曼將任「邊境沙皇」等備受矚目。川普12日表示，馬斯克將與企業家拉馬斯瓦米共掌政府效率部，「這2位傑出美國人士將聯手替我的政府鋪路，以期瓦解政府官僚體系、撤銷多餘的監管程序、刪減浪費性支出，並調整聯邦機關結構，這些對『拯救美國』運動來說至關重要」。（看完整報導）

大谷翔平3獲大聯盟銀棒獎 追平鈴木一朗紀錄

美國職棒大聯盟（MLB）12日公布銀棒獎名單。洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平以指定打擊身分獲國家聯盟銀棒獎，這也是他第3次獲此殊榮。大聯盟是自1980年起設立銀棒獎，表彰美國聯盟、國家聯盟各個位置上進攻能力最強球員。大谷翔平生涯首次獲得此獎是在2021年於美國聯盟的洛杉磯天使隊，2023年再拿第2座；鈴木一朗則是在2001年、2007年、2009年3度獲獎。（看完整報導）

數位專題／怪物級投手暴增、球速天花板不斷衝破…火球盛世來臨？

世界12強棒球賽台灣隊13日晚間對上韓國，每當到有國際棒球賽時，「火球男」總會成為熱門話題。隨著運動科學普及，球速超過160公里的速球，和能投出這種球的怪物級投手都大幅增加。球員們是怎麼做到的？投速球又可能對運動員造成哪些風險？中央社透過3D解析，幫助讀者看清楚動作。（看完整報導）

依托咪酯「喪屍煙彈」擬從三級改列二級毒品 持有施用怎麼罰？

軍警傳涉依托咪酯毒品案，行政院長卓榮泰13日表示，政府將以最快速度回應社會問題，毒品審議委員會14日有望將依托咪酯調升為二級毒品，強化第一線執法強度。「依托咪酯」電子煙（俗稱喪屍煙彈）目前屬於三級毒品，濫用問題頻傳，中央社整理資訊帶領讀者了解吸食症狀以及持有施用的處罰。（看完整報導）

開箱老照片》台北101大樓購物中心開幕

2003年11月14日，台灣首座國際購物中心「TAIPEI 101 Mall」開幕，由總統陳水扁、立法院院長王金平、台北市長馬英九等人共同剪綵。開幕當天，館外一早就有上千名民眾排隊等著進場，上午11時半TAIPEI 101 Mall正式對外開放，民眾猛衝進場，首日共湧進25萬人潮，包含許多包車北上的民眾，期間因人潮推擠，保全人員還一度關閉大門。（看完整報導）

Podcast》2024美國總統大選落幕 川普重返白宮新政局

2024美國總統大選落幕，川普在這次選戰中橫掃7個關鍵搖擺州，以312張選舉人票擊敗民主黨對手賀錦麗的226張，即將於明年1月宣誓成為美國第47位總統。而他將延攬哪些人進入白宮目前也備受關注，日前川普已在社群平台Truth Social中寫道前駐聯大使海利、前國務卿蓬佩奧不會入閣，令各界譁然。（收聽Podcast）

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