新北灰濛濛飄異味 環保局：達橘色提醒籲戴口罩

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（中央社記者黃旭昇新北15日電）新北市板橋、土城等區昨晚至今天上午空氣灰濛濛有異味，引發議論。新北市環保局表示，苗栗至嘉義地區污染物無法擴散，累積北飄至新北導致空品為橘色提醒等級，外出請戴口罩。

新北市土城區上班族黃姓小姐指出，上午空氣很糟，呈現一片霧濛濛的陰霾，「超臭的，也有霧濛濛，感覺有人在燒東西，但沒聽到消防車聲音」；遠在新店區中興路的網友也反映類似狀況。

臉書（Facebook）專頁「我是板橋人」昨天深夜開始，網友不斷討論與詢問，「板橋的天空怎麼了一片霧濛濛」，有機車騎士在路上感到空氣有燃燒後的怪味道。

新北市環保局對此表示，台灣西半部昨日夜間至今天清晨風速微弱、濕度高、有濃霧，使PM2.5（細懸浮微粒）維持濃度不易擴散，濃霧導致視線上看起來一片灰矇矇。

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環保局指出，風速微弱苗栗至嘉義地區污染物無法有效擴散，明顯累積。因台灣海峽背風渦旋略往北移動，桃園及新北市轉為偏南風，使污染物由南飄向北方移入新北，北部空氣品質清晨污染物濃度逐漸升高，達到「屬對敏感族群不健康」的橘色提醒等級。

民眾戶外活動時，環保局表示，宜減少長時間劇烈運動，若有不適，應停止外出運動。老人、小孩或敏感族群等抵抗力較弱者，以及心血管疾病患者，應盡量避免在戶外從事劇烈活動，並戴口罩防範，保護呼吸道健康。（編輯：戴光育）1131115