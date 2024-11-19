波波牙醫爭議延燒 邱泰源：將調整偏鄉計畫文字

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（中央社記者沈佩瑤台北19日電）波波牙醫爭議延燒，本土、國際牙醫都宣布24日上街頭、開記者會。衛福部長邱泰源今天再次說，將修訂「偏鄉計畫」文字內容，將「55個無牙醫偏鄉為限」、「本國學歷優先」納入。

本土小牙醫聯盟質疑衛生福利部偏鄉計畫替波波牙醫開後門，日前與衛福部當面溝通破局，揚言11月24日上街頭，國際牙醫校友聯合會則指本土小牙醫抹黑國際牙醫，宣布同天召開記者會將提出3大訴求回應不實指控。

邱泰源今天出席「2024國家藥物科技研究發展獎頒獎典禮」活動，他在會前接受媒體聯訪時再度強調，國外牙醫生每年回台實習50名，不會提高，未來無論是美國、澳洲、歐洲等各國好學校畢業生，都是在這50個名額中，相信會有一定品質。

他重申，偏鄉計畫以55個沒有牙醫的偏鄉為限、本國學歷優先，參加計畫的牙醫師一定有執照，「絕對不是密醫」，將修訂計畫調整文字納入；未來計畫如有任何變動，絕對會公開透明討論，做好社會共識才執行。

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媒體追問，有無規劃找本土與國際牙醫雙方坐下來談。邱泰源沒有正面回應，只說他相信大家都是一心一意想行醫，行醫是一件很艱苦的工作，他本身也是從醫40年的「醫界老兵」，不只是雙方，會多聽各界意見，最重要原則是希望所有制度和策略如何促進全民健康。

波波醫師是指民國106年後赴中東歐國家唸書的醫學系、牙醫系學歷生，考取台灣醫師執照時，應考資格適用衛福部、考選部、教育部於105年底共同發布原則，較一般「大學辦理國外學歷採認辦法」嚴格。（編輯：管中維）1131119