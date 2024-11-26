鋒面通過玉山氣象站結霜 吳德榮：28日起本島平地最低溫探10度

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北26日電）中央氣象署表示，今天鋒面通過及東北季風增強，上午7時玉山氣象站已有結霜現象。

氣象專家吳德榮表示，今天北台灣愈晚愈冷，28日至12月1日清晨，本島部分平地的最低溫將降至攝氏10度左右。

氣象署表示，今天鋒面通過及東北季風增強，玉山氣象站上午7時氣溫為攝氏0.4度，風向西南西風，平均風2級、陣風6級，已有結霜現象。

氣象署說明，霜為固態水之一，可以呈片狀、樹枝狀等。通常在晴朗無風或微風的夜晚時，地表岩石或植物葉面上所出現的結冰現象。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天鋒面掠過，北部及東半部地區轉有局部短暫雨，其他地區為多雲時晴的天氣；冷空氣逐漸南下，北台灣愈晚愈冷，中南部白天舒適、早晚微冷。

吳德榮指出，明天至12月1日清晨「乾」冷氣團籠罩，各地晴朗穩定，白天陽光下舒適，北部高溫仍有23度，中南部則有27、28度，但早晚很冷，日夜溫差大；12月1日白天起至12月2日冷氣團略減弱，各地仍晴朗穩定，日夜溫差大。

吳德榮說，28日至12月1日清晨乾冷氣團及強「輻射冷卻」加成，清晨及夜間，本島部分平地的最低氣溫將降至10度左右，台北測站將降至14度以下，成為首波符合「大陸冷氣團」定義的冷空氣。（編輯：方沛清）1131126